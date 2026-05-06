VÍDEO: Gabriel Jesús parece abofetear a Marc Pubill cuando el jugador del Atlético de Madrid intenta interrumpir la celebración del Arsenal por la Liga de Campeones

El Arsenal alcanzó su primera final de la Liga de Campeones en dos décadas gracias a un gol decisivo de Bukayo Saka, que le dio al equipo una victoria por 1-0 en el partido y un resultado global de 2-1 en la eliminatoria de semifinales, pero el pitido final trajo consigo algo más que júbilo. Mientras la plantilla del Arsenal comenzaba a disfrutar del momento junto a la afición local, Pubill se abalanzó agresivamente sobre Viktor Gyokeres. Las imágenes desde la grada captaron el momento en que Pubill empujó al delantero sueco por la espalda, lo que desencadenó una inmediata trifulca en la que varios jugadores de ambos equipos se enfrentaron cerca del círculo central.

Mientras Cristhian Mosquera intentaba separar a Pubill, Jesús intervino con fuerza. El exjugador del Manchester City le propinó una bofetada que lo derribó, dejando atónitos a los espectadores. Myles Lewis-Skelly y Declan Rice intervinieron al instante y escoltaron a un indignado Pubill hacia el túnel.