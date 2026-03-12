VÍDEO: Federico Valverde recibe el Balón de Oro de manos de un reportero eufórico tras su impresionante hat-trick con el Real Madrid contra el Manchester City

En un momento desenfadado que se ha vuelto viral, le entregó al jugador del Real Madrid una versión digital del galardón individual más prestigioso del fútbol. Sosteniendo su smartphone ante la cámara, Tarquinio le dijo a un divertido Valverde: «Tengo que darte esto virtual porque no tengo el trofeo aquí: ¡el Balón de Oro!». La imagen del Balón de Oro en la pantalla provocó la risa del internacional uruguayo, que respondió en tono jocoso: «¿El teléfono también es mío?».

Tras el pitido final, el capitán blanco estaba comprensiblemente radiante y declaró a los medios de comunicación: «Ha sido increíble, estas son las noches con las que sueñas. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un partido como este. Estoy muy feliz, pero sobre todo porque el equipo ha ganado».