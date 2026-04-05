VÍDEO: Federico Chiesa se lleva a Dominik Szoboszlai lejos de los descontentos aficionados del Liverpool tras un encogimiento de hombros y un pedido de apoyo tras la desastrosa actuación en la FA Cup ante el Manchester City

Los Reds tienen poco tiempo para lamentarse por su eliminación de la FA Cup, ya que les espera un calendario agotador. El 8 de abril se enfrentarán al París Saint-Germain en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, a domicilio, antes de recibir al Fulham en la Premier League el 11 de abril. El partido de vuelta contra el PSG tendrá lugar el 14 de abril en Anfield. Su recta final en la liga continúa con un crucial derbi de Merseyside en casa del Everton el 19 de abril, seguido de partidos contra el Crystal Palace, el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa, y concluirá la temporada en casa contra el Brentford el 24 de mayo.