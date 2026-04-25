Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: ¿Falta clara? Álvaro Arbeloa se enfurece cuando el exextremo del Manchester United Antony derriba a Ferland Mendy segundos antes del empate del Real Betis

Álvaro Arbeloa
Real Betis vs Real Madrid
F. Mendy
Antony
Real Betis
Real Madrid
Primera División

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, mostró su furia tras el polémico gol del empate en el último minuto que costó a su equipo puntos vitales frente al Real Betis el viernes por la noche. El resultado entrega virtualmente el título de Liga al Barcelona, pero el técnico madridista insiste en que el tanto decisivo debió ser anulado por una falta del exjugador del Manchester United Antony.

  • Desenlace dramático en el tiempo de descuento en Sevilla

    La lucha del Madrid por alcanzar al Barcelona sufrió un golpe catastrófico al perder su escasa ventaja en el minuto 94 en el Estadio de La Cartuja. Vinicius Jr. había abierto el marcador al principio del partido, pero los blancos no lograron materializar varias ocasiones claras de Kylian Mbappé y Jude Bellingham que habrían sentenciado el partido. En el caos final, Héctor Bellerín marcó el 2-1, aunque el Madrid protestó que Ferland Mendy había sido derribado por Antony en la jugada anterior.

    • Anuncios

  • Mira el vídeo


  • A ocho puntos del líder

    El empate deja al Madrid a ocho puntos del líder, con solo cinco jornadas por jugar; la diferencia podría subir a 11 si el Barcelona vence al Getafe. Arbeloa fue directo en su análisis y criticó que el árbitro no viera una falta clara, según él, antes del gol del empate.

    Criticó el arbitraje y la falta de criterio técnico del VAR: «Hay una clara falta sobre Mendy antes de su gol. Quienes toman estas decisiones deberían entender de fútbol, y no lo hacen».

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Se desvanecen las esperanzas de ganar un título

    Tras quedar fuera de la Liga de Campeones, el Madrid podría cerrar su quinta temporada sin títulos este siglo. El equipo de Arbeloa visitará al Espanyol la próxima semana y luego viajará a Barcelona para el segundo Clásico. Si el líder, el equipo de Hansi Flick, no colapsa, la presión sobre Arbeloa crecerá mientras la segunda posición se confirma.

Primera División
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA