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VÍDEO: «Esto nos pertenece a todos»: el Arsenal celebra la Premier League con un mensaje que incluye a Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice y una afición eufórica
- AFP
Los Gunners ponen fin a 22 años sin título
El Arsenal vuelve a lo más alto del fútbol inglés. Tras tres subcampeonatos, el equipo de Mikel Arteta se aseguró el título con una ventaja insuperable. El Manchester City, segundo, tropezó ante el Bournemouth en el Vitality Stadium y quedó a cuatro puntos con una jornada por jugar.
Es el decimocuarto título liguero del Arsenal y el primero desde 2004, cuando lo conquistó Patrick Vieira. Tras años de dominio del City, el trofeo regresa al Emirates Stadium y convierte a Arteta en el primer exjugador de la Premier en ganarla como entrenador.
Las redes sociales del club celebraron con un mensaje claro: «Esto nos pertenece a todos».
Wenger pasa el relevo
Wenger, artífice de la era moderna del club y cuya sombra aún planea sobre el Emirates Stadium tras su marcha en 2018, protagoniza el vídeo.
En el vídeo, Wenger les dice: «Lo habéis conseguido. Los campeones siguen adelante cuando los demás se detienen. Este es vuestro momento. Ahora seguid y disfrutad». Después brinda con vino tinto ante la cámara, un gesto simbólico hacia Arteta, a quien fichó como jugador y que ahora emula su mayor hazaña.
Un mensaje para los aficionados
El anuncio del club en redes destacó el espíritu inclusivo del equipo londinense. El vídeo de Wenger y los jugadores llevaba un pie de foto sencillo: «Esto nos pertenece a todos». Un mensaje que conecta con una afición fiel tras dos décadas de cambios.
El clip muestra a Declan Rice, Martin Odegaard y otros campeones junto a imágenes de aficionados exultantes. Es un guiño a la cultura que Wenger forjó durante 22 años y que Arteta ha restaurado con esmero.
El mensaje es claro: este trofeo no es solo de los jugadores, sino de toda la familia gunner.
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¿El comienzo de una dinastía «gooner»?
Aunque las celebraciones durarán semanas, las palabras de Wenger sobre que los campeones «siguen adelante cuando los demás se detienen» miran al futuro. La posible salida de Guardiola del Manchester City podría crear un vacío de poder en la cima. Arteta, formado por ambos, está en posición única para iniciar una era de dominio con su joven plantilla.
Su plantilla, diseñada para durar, incluye récords como los de Max Dowman y talentos consagrados como William Saliba y Bukayo Saka.
Para el Arsenal, el título 2025-26 no es solo un destino, sino el trampolín hacia una nueva era. Como dijo Wenger, el reto ahora es seguir adelante mientras otros flaquean, para que la espera de 22 años no se repita.