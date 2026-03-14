VÍDEO: Escenas desagradables tras el altercado que se desató cuando Ivan Toney se enfrentó a su principal rival por la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí, después de que el Al-Ahli cayera en un partido épico con cinco goles ante el Al-Qadsiah de Brendan Rodgers

El estadio Príncipe Mohammed bin Fahd fue escenario de desagradables incidentes tras la conclusión de un épico partido con cinco goles el viernes por la noche. Aunque el fútbol ofrecido fue un emocionante espectáculo con cinco goles, el encuentro se vio empañado por un tumulto en el que se vieron envueltos varios jugadores y que requirió la intervención del personal de seguridad. El punto álgido lo protagonizó el talismán del Al-Ahli, Toney, autor del primer gol en la primera parte, quien se vio envuelto en un acalorado intercambio con Julián Quiñones —que suma 24 goles en la SPL esta temporada— tras recibir un empujón de su rival. La trifulca se intensificó rápidamente después de que el exdelantero del Brentford se enfrentara a Quiñones, mientras el cuerpo técnico se esforzaba por separar a las partes enfrentadas.