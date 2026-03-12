Getty Images Sport
VÍDEO: Endrick aprovecha un error garrafal del portero para acabar con su sequía goleadora y dar un empate vital al Lyon en los últimos minutos del partido de la Europa League contra el Celta de Vigo
El Lyon lucha por encontrar el ritmo en Balaídos
El partido comenzó con el Lyon luchando por encontrar su ritmo en un entorno difícil fuera de casa. Con una formación 4-3-1-2 con Endrick y Roman Yaremchuk al frente, los hombres de Paulo Fonseca tardaron en presionar, lo que permitió al equipo español marcar el ritmo inicial. El Celta de Vigo se mostró peligroso desde el principio, con Borja Iglesias poniendo a prueba la defensa del Lyon antes de que se rompiera el empate en el minuto 25.
Una rápida transición en el centro del campo permitió a Matías Vecino habilitar a Williot Swedberg, que superó en velocidad a Clinton Mata por la banda. Su preciso centro encontró a Javi Rueda, que remató con precisión con la derecha para dar al equipo local una merecida ventaja de 1-0. El Lyon intentó responder de inmediato, pero los primeros intentos de Endrick carecieron de la precisión necesaria para poner en aprietos a Radu antes del descanso.
La segunda parte cambió el rumbo del partido a favor del Lyon, sobre todo tras un momento de locura de Borja Iglesias. En el minuto 54, el delantero del Celta fue expulsado con tarjeta roja directa por un codazo a Mata, lo que dejó al equipo local defendiendo su escasa ventaja con diez hombres durante más de media hora.
A pesar de la ventaja numérica, el Lyon siguió desperdiciando ocasiones. El Celta de Vigo se replegó y defendió heroicamente, y parecía dispuesto a llevarse una valiosa victoria a Francia hasta los dramáticos últimos compases del partido.
El gol de Endrick en los últimos minutos deja atónito a Radu.
En el minuto 87 llegó el momento decisivo. Endrick lanzó un disparo especulativo con la izquierda desde fuera del área tras regatear con la pierna izquierda. Radu debería haber podido atrapar el balón, pero cometió un error catastrófico y dejó que el balón se le escapara por debajo del cuerpo y entrara en la portería. El empate en los últimos minutos silenció al público de Balaídos y rescató un empate para un Lyon que había tenido dificultades para superar a un equipo con diez hombres.
Mira el gol del empate de Endrick en los últimos minutos.
Endrick reacciona ante su hito europeo
Tras el pitido final, el joven brasileño no pudo ocultar su alegría por haber marcado su primer gol en la Europa League y por haber vuelto a pisar suelo español. «Estoy muy contento de volver a España y de jugar contra el Celta, que es un buen equipo», declaró Endrick.
Reflexionando sobre la dificultad táctica del partido, explicó sus esfuerzos en los últimos minutos para romper el empate: «Es un equipo que juega con un bloque bajo y, con la expulsión de Iglesias, se replegó aún más. Intenté bajar por la banda derecha para disparar, soy un número 9».
El Lyon esperará que Endrick vuelva a marcar cuando reciba al Celta en el partido de vuelta la semana que viene.
