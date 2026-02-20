VÍDEO: El reinado de Oliver Glasner en el Crystal Palace se vuelve desagradable cuando los aficionados se burlan del entrenador durante el empate de la Conference League en Bosnia

Los aficionados descontentos dejaron claras sus opiniones, y Glasner se convirtió en blanco de las burlas de la grada menos de un año después de guiar al Palace a su primer gran triunfo. Tras ganar la FA Cup de 2025, se impusieron al Liverpool en la Community Shield.

Sin embargo, el técnico austriaco Glasner ha revelado que abandonará el sur de Londres cuando expire su contrato en verano. Es posible que algunos aficionados quieran que se vaya antes, ya que le gritaron «despedido por la mañana» en el banquillo de Mostar.

Glasner se mostró frustrado durante gran parte del empate del Palace con el Zrinjski y reprendió al lateral Daniel Muñoz al saltar al campo al final del partido. A continuación, declaró a TNT Sports que había sido una actuación decepcionante: «Hemos cometido dos errores fáciles. Se ven todas las oportunidades, no siempre ha sido por exceso de juego, pero no podemos defender el uno contra uno.

Eso es lo que dije antes del partido, tenemos que arreglar nuestra defensa. Vemos que no están en su mejor momento. Siempre estamos haciendo cambios. Hoy tenemos que ser muy autocríticos. Controlamos el partido, como contra el Burnley (derrota por 3-2), pero perdimos el impulso con errores fáciles».