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VÍDEO: ¿El próximo «Waka Waka»? Shakira comparte un adelanto de la canción oficial del Mundial de 2026
El regreso de un icono del Mundial
Pocos artistas están tan ligados al Mundial como Shakira. Su éxito de 2010, «Waka Waka (This Time for Africa)», sigue siendo el himno de referencia, con miles de millones de reproducciones. Ahora, la cantante busca repetir esa magia en la edición de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
La canción oficial del próximo torneo se titula «Dai Dai», cuyo lanzamiento en todas las plataformas de streaming está previsto para el 14 de mayo.
Colaboración con Burna Boy en el Maracaná
En una muestra del alcance global del Mundial 2026, Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy se han unido. Su colaboración mezcla ritmos latinos y afrobeats, y busca transmitir la misma energía que «Waka Waka» en 2010.
El videoclip de «Dai Dai» se grabó en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro, tras la reciente visita de Shakira a Brasil, y enlaza la rica historia del fútbol con el próximo capítulo de la Copa del Mundo.
El fenómeno «Waka Waka»
«Waka Waka» es la canción futbolística más exitosa de la historia. Al mezclar melodías africanas tradicionales con pop moderno, Shakira desató una fiebre mundial. Su icónica coreografía se hizo viral entre aficionados y jugadores, y convirtió el tema en un símbolo de unidad y celebración en todo el continente y más allá.
Con más de 4000 millones de visualizaciones en YouTube y 15 millones de ventas digitales, sigue siendo el referente para todos los himnos posteriores.
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El encanto perdurable de Shakira
El legado de Shakira en la Copa del Mundo empezó en 2006 con una versión especial de «Bamboo», derivada de su éxito «Hips Don't Lie», que interpretó en la final de Berlín. En 2014, en Brasil, presentó «La La La», tema que mostró su capacidad de reinventarse en el escenario más grande. Este lanzamiento demostró su atractivo perdurable, pues captó la energía vibrante de la cultura futbolística brasileña.
Ambos temas fueron un éxito radial y comercial. «La La La» superó los 1.300 millones de reproducciones en YouTube. Estas canciones afianzaron el papel de Shakira como un pilar del torneo, capaz de crear éxitos llenos de energía que conectan con una audiencia global de miles de millones.