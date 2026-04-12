Vídeo: El presidente de la Comisión de Árbitros afirma que la jugada del Al Ahly no fue penalti y que el Mundial confirmará su postura

Ruiz confirmó que el árbitro Mahmoud Wafa acertó al no pitar penalti al Al-Ahly, pues la mano de Ahmed Hani, del Ceramica, estaba en posición natural y sin intención de obstruir el balón.

Explicó que un jugador no puede correr con las manos atrás y que llevarlas al costado es un gesto natural.

Y añadió: «El jugador no va a correr como un pingüino; si la mano está levantada hacia arriba o hacia delante, se pita penalti, pero si está hacia atrás, es que está intentando esquivar el balón».