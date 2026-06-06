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Antonee Robinson, USMNTGetty

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VÍDEO: El lateral izquierdo de la selección estadounidense, Antonee «Jedi» Robinson, marca un golazo contra Alemania en el último amistoso antes del Mundial

USA vs Alemania
USA
Alemania
Amistosos
A. Robinson

Antonee Robinson, ya destacado como uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, mostró su peligro en el área rival. El defensa de la selección estadounidense lanzó un misil que superó al portero alemán Oliver Baumann para empatar 1-1, y su celebración quizá fue aún mejor.

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    Estados Unidos comenzó mal: Kai Havertz marcó a los dos minutos tras un error defensivo en un balón parado. Pero el equipo de Mauricio Pochettino reaccionó y ganó impulso. Luego, Robinson anotó un golazo histórico ante Alemania.

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    Mira aquí el gol de Robinson desde varios ángulos:



  • Una celebración igualmente impresionante

    Está claro que a Robinson le ha encantado esta.



  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Estadísticas generales de Jedi con la selección estadounidense

    Fue el quinto gol de Robinson con la selección estadounidense, con la que el jugador del Fulham suma 54 partidos. El internacional, nacido en Inglaterra, igualó su récord goleador en clubes: cinco tantos en 317 partidos con Everton, Bolton, Wigan y Fulham.

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