Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
VÍDEO: El joven jugador del Real Madrid comparte un emotivo momento con su padre tras su debut en la Champions League, en el que consiguió la camiseta de Bernardo Silva

Manuel Ángel disfrutó de un debut de cuento de hadas en la Liga de Campeones con el Real Madrid contra el Manchester City, coronado por un momento conmovedor con su padre. El centrocampista de 21 años debutó en Europa en el Santiago Bernabéu antes de conseguir un recuerdo muy especial de una superestrella del City.

  • Una noche para recordar en el Bernabéu

    El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reafirmó su compromiso con la cantera del club al dar a Ángel un memorable debut en la Liga de Campeones. El canterano del Castilla saltó al campo en el minuto 76 del partido que los blancos ganaron por 3-0 al Manchester City, sustituyendo a Thiago Pitarch entre los vítores de la afición local.

    El centrocampista de 21 años, considerado desde hace tiempo una de las joyas de la cantera de Valdebebas, demostró una gran compostura frente al equipo de Pep Guardiola. Su aparición supuso un hito importante para el capitán del Castilla, que ha pasado de ser líder del equipo reserva a convertirse en una auténtica opción para el primer equipo bajo la dirección de Arbeloa.

    El momento más emotivo de la noche se produjo tras el partido, cuando Ángel encontró a su padre en la grada. Ambos compartieron un emotivo abrazo que rápidamente se hizo viral, capturando la emoción humana que se esconde tras un gran avance profesional.

  • Orgullo y sacrificio en la banda

    En declaraciones a DAZN tras el pitido final, el padre de Ángel luchó por contener las lágrimas mientras reflexionaba sobre la trayectoria de su hijo. «Es un gran motivo de orgullo», afirmó. «Lleva mucho tiempo luchando y finalmente lo ha conseguido. Ahora le pido que siga trabajando como lo ha hecho desde que era pequeño. Ha cumplido su sueño y ahora tiene que seguir trabajando para alcanzar aún más éxitos. Ya ha recibido su recompensa; ahora debe continuar su lucha, en la que lleva trabajando mucho tiempo para alcanzar sus objetivos. Le quiero mucho. Llegó a Madrid cuando era pequeño y, te guste o no, perder a un hijo duele».

    La confianza en Valdebebas

    La integración de Ángel en la plantilla senior pone de relieve el fortalecimiento del puente entre la cantera y el primer equipo. De hecho, la familiaridad de Arbeloa con Ángel, gracias al tiempo que pasaron juntos en el Castilla, ha sido fundamental para su ascenso a la plantilla de la Liga de Campeones y, al combinar estrellas de talla mundial con graduados ambiciosos como Ángel y Pitarch, el Madrid está asegurando un futuro sostenible sin perder competitividad.

    Ángel ha disputado tres partidos con el primer equipo del Real Madrid en todas las competiciones esta temporada, y los blancos volverán a la acción cuando se enfrenten al Elche en La Liga.

