VÍDEO: El ídolo del tenis Novak Djokovic, visto celebrando entre el público mientras Italia caía ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca del Mundial

Sobre el terreno de juego, las esperanzas de Italia de evitar otro desastre internacional comenzaron con buen pie cuando Moise Kean abrió el marcador a los apenas 15 minutos. Sin embargo, los visitantes sufrieron un duro golpe cuando Alessandro Bastoni fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 41. El partido dio un giro en los últimos compases cuando Haris Tabakovic marcó el empate en el minuto 79, lo que llevó el encuentro a una agotadora prórroga en la que ninguno de los dos equipos logró encontrar el gol decisivo. La tensión alcanzó su punto álgido durante la tanda de penaltis, donde la precisión de Italia brilló por su ausencia. Bosnia y Herzegovina transformó cuatro de sus lanzamientos, mientras que los Azzurri solo lograron marcar uno. El resultado garantiza que Italia se perderá su tercer Mundial consecutivo, un fracaso sin precedentes para una nación de su calibre futbolístico.

El seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, tuvo que recoger los pedazos de un vestuario destrozado y ofreció una sincera disculpa a la afición tras el pitido final. «Pido disculpas personalmente por no haberlo conseguido, pero estos chicos lo han dado absolutamente todo», declaró. «Estos chicos no se merecían esto, por el esfuerzo, el amor y la determinación».