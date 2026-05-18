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VÍDEO: El hijo de Ronald Koeman, portero, marca un penalti y salva al Telstar del descenso en la Eredivisie
Hazañas goleadoras en la Eredivisie
En una jugada que recordó los famosos goles de su padre con el Barcelona y la selección holandesa, Koeman Jr. se convirtió en el héroe del Telstar en el último partido de la temporada.
En un duelo clave contra el Volendam, el portero sabía que solo un buen resultado salvaría a su equipo y evitaría los play-offs de descenso.
La pesadilla empezó con el gol de Anthony Descotte en el primer minuto, pero el Telstar reaccionó y Danny Bakker igualó antes del descanso.
Un lanzamiento desde el punto de penalti con mucho en juego
En el minuto 88, con el marcador 1-1 y el descenso acechando, el Telstar tuvo un penalti.
En una jugada sorprendente, su portero recorrió todo el campo para asumir la responsabilidad, pese a que un fallo podría haber dejado su portería expuesta a un letal contraataque.
Con sangre fría, el veterano guardameta marcó con convicción.
El 2-1 dio la salvación al Telstar y obligó al Volendam a jugar una repesca contra el Willem II de Segunda para mantener la categoría.
¿Una despedida perfecta para Koeman?
Su gol podría ser el último regalo a la afición, en plena especulación sobre su futuro. Tras el pitido final, el héroe del partido insinuó buscar un nuevo reto. «El final más bonito que se pueda imaginar», declaró Koeman Jr.
«Estoy muy agradecido al club y creo que el club también lo está conmigo. Quizá sea el final, quizá no». Tras 160 partidos, su primer gol llegó en el momento más oportuno.
El momento es especial: su padre, Koeman, se prepara para dirigir a Holanda en el Mundial 2026. El exentrenador del Everton y el Southampton estará orgulloso de la serenidad de su hijo ante tanta presión.
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El equipo español está tanteando el terreno
Sus actuaciones han llamado la atención y podría fichar pronto por un equipo español. Según «Voetbal International», el Real Valladolid es el favorito para contratarlo, pues busca refuerzos de la Eredivisie.
El club ya fichó a Robin van Duiven y Kaj de Rooij, y ahora Koeman es su prioridad.
De confirmarse, sería su regreso al país donde su padre se convirtió en un icono. Aunque varios clubes de la Eredivisie y de Asia también han mostrado interés, la aventura en España parece la opción más atractiva para el portero, que evalúa sus próximos pasos.