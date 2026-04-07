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VÍDEO: «¡El fantasma de Jordi Alba estaba allí!» - Lionel Messi se vuelve viral por un pase fallido poco habitual en su último partido con el Inter de Miami
Un raro lapsus de atención
En una carrera caracterizada por pases milimétricos y una visión de juego sin igual, Messi fue el centro de todas las miradas por motivos equivocados tras el empate 2-2 del Inter Miami contra el equipo de Texas. Durante el partido disputado en el Nu Stadium, el legendario delantero tuvo un lapsus momentáneo al lanzar un balón por la banda izquierda hacia un espacio completamente vacío. Mientras Messi intentaba iniciar un ataque, lanzó un pase medido hacia la línea de banda esperando una incorporación que nunca llegó. El balón salió del terreno de juego sin peligro, mientras sus compañeros observaban desconcertados.
Inspirándonos en el espíritu de Alba
Esa extraña jugada provocó comparaciones inmediatas con la larga colaboración de Messi con el veterano defensa español. El comentarista que retransmitía el partido resumió perfectamente el sentimiento, bromeando con que «el fantasma de Jordi Alba estaba allí» cuando el balón se coló en el espacio vacío donde solía situarse el lateral. Alba, que compartió nueve años repletos de trofeos con Messi en el Barcelona antes de reunirse con él en Florida en 2023, puso fin a su carrera profesional a finales del año pasado. Sin embargo, parece que casi una década de compenetración telepática entre ambos ha dejado a Messi con unos hábitos que están resultando difíciles de romper en la era post-Alba.
Los aficionados reaccionan ante un error debido a la memoria muscular
Los aficionados no tardaron en señalar que el error probablemente se debía a una memoria muscular muy arraigada, más que a una pérdida de capacidad. Las redes sociales se inundaron de reacciones; un aficionado señaló en X que «Messi echa de verdad de menos a Alba», mientras que otro sugirió que el capitán simplemente «se olvidó por un momento de que Alba se había retirado». Esta opinión se repitió por todo el espacio digital, con usuarios que comentaban que «la memoria muscular es real» y bromeaban diciendo que la superestrella estaba «pasando el balón a fantasmas».
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¿Y ahora qué?
El empate deja al Inter Miami en cuarta posición de la clasificación, con 11 puntos en seis partidos, a solo dos puntos del líder, el Nashville SC. Messi y sus compañeros se enfrentarán el domingo al New York Red Bulls.