VÍDEO: Eberechi Eze, radiante, parece impresionado al conocer a la leyenda brasileña Romario

Sin embargo, la leyenda brasileña, que ahora tiene 60 años y ejerce como senador por Río de Janeiro, no acudió a London Colney solo por el ambiente. Durante su visita a la capital, se le vio participando en una entrevista con el delantero de los Gunners Gabriel Jesús, quien actualmente se encuentra recuperando su plena forma física de cara a la recta final de la temporada. La presencia de Romario supuso un importante impulso para el ambiente en el campo de entrenamiento, mientras la plantilla se prepara para la presión de la lucha por el título. Para Jesús, en concreto, pasar tiempo con un compatriota de tal talla podría servirle de fuente de motivación para los partidos que quedan.