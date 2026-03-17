VÍDEO: Eberechi Eze hace magia con un impresionante golazo en la Liga de Campeones que da ventaja al Arsenal frente al Bayer Leverkusen

Eze eligió el momento perfecto para marcar su primer gol en la Liga de Campeones, con un disparo que dejó boquiabierto al público del Emirates Stadium. Tras una primera media hora de dominio en la que los Gunners no lograron materializar varias ocasiones claras, el exjugador del Crystal Palace tomó las riendas del partido con una demostración de perfección técnica.

La jugada fue aparentemente sencilla, pero ejecutada con una precisión devastadora. Leandro Trossard envió un pase firme a los pies de Eze en una posición central, a unos 20 metros de la portería. Con un toque para girarse, el mediapunta lanzó una volea imparable que superó al portero del Leverkusen, Janis Blaswich.