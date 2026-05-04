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VÍDEO: Dominik Szoboszlai responde a los abucheos de la afición del Manchester United con un gesto contundente tras la derrota del Liverpool en Old Trafford
El gesto de Szoboszlai tras la derrota en Old Trafford
Szoboszlai respondió con un gesto desafiante a la afición del United tras la derrota 3-2 del Liverpool en Old Trafford, señalando el escudo de campeón de la Premier League en su manga mientras los jugadores se retiraban al túnel. El centrocampista húngaro, abucheado por la afición local, respondió señalando el escudo dorado de campeón de la Premier League que llevaba en la manga. El Liverpool había remontado dos goles en contra hasta que Kobbie Mainoo marcó el tanto de la victoria en los últimos minutos. La reacción de Szoboszlai se convirtió rápidamente en una de las imágenes más comentadas tras el partido.
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La remontada del Liverpool se queda corta a pesar del impacto de Szoboszlai
El partido fue emocionante, con varios giros en el marcador antes de que los Red Devils se hicieran con los tres puntos. Los goles de Matheus Cunha y Benjamin Sesko habían dado ventaja temprana a los locales. Tras el descanso, Szoboszlai recortó distancias y Cody Gakpo empató para el Liverpool. Sin embargo, Mainoo sentenció en el 77’. La victoria asegura al United un puesto en la próxima Liga de Campeones con tres jornadas por jugar.
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La lucha por los cinco primeros puestos sigue siendo el objetivo principal del Liverpool.
El Liverpool debe recuperarse rápido para asegurar su plaza en la Liga de Campeones. A pesar de la derrota, su destino sigue en sus manos: le quedan tres partidos. Los Reds tienen 58 puntos en 35 jornadas, los mismos que el quinto, el Aston Villa. Primero visitará al Chelsea y luego recibirá al Villa y al Brentford para cerrar la temporada.