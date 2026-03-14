VÍDEO: Curioso momento en el que el árbitro se ve envuelto en el centro del corrillo del Chelsea antes del partido contra el Newcastle

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha aclarado que este ritual concreto, que se ha convertido en una constante en las últimas semanas, no surgió en el banquillo. Tras una reunión similar antes de la victoria contra el Aston Villa, el técnico explicó que son los propios jugadores quienes impulsan esta muestra de unidad para fomentar la responsabilidad colectiva.

Al referirse a la rutina, Rosenior dijo: «No, no fue idea mía. La idea surgió de los jugadores, y me gusta mucho porque están mostrando unidad, cohesión y espíritu, y creo que eso es lo que se necesita. Antes de nada, antes de empezar a hablar de tácticas o sistemas, se necesita un grupo de jugadores dispuestos a correr y luchar unos por otros».