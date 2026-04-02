VÍDEO: ¡Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, coprotagonistas! Los aspirantes al título de «el mejor de todos los tiempos» se enfrentan en el nuevo anuncio de la Copa del Mundo de LEGO junto a las estrellas del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Jr

La cuenta atrás para el Mundial de 2026 ha dado un giro creativo gracias a la colaboración oficial de Lego con cuatro de los mayores iconos del fútbol. Ronaldo, Messi, Mbappé y Vinícius Jr. se han convertido en minifiguras oficiales para encabezar la nueva colección «Editions». Esta colaboración llega tras el éxito del trofeo del Mundial de Lego, y desplaza el foco de atención de los trofeos a las estrellas individuales que definen este deporte. Los sets están diseñados para celebrar la «cultura creativa del fútbol», ofreciendo a los aficionados una forma de interactuar con sus ídolos a través de construcciones técnicas y obras de arte listas para exhibir.

El cuarteto protagoniza el nuevo anuncio, compitiendo para completar un trofeo de la Copa del Mundo de LEGO en una mesa, antes de que un niño intervenga para terminar el trabajo y coloque su propia figura personalizada en la parte superior. Ronaldo y Messi, candidatos al título de «los mejores de todos los tiempos», ya aparecieron juntos en una famosa campaña de Louis Vuitton, jugando al ajedrez sobre uno de los maletines con diseño de tablero de ajedrez característicos de la marca.