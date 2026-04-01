VÍDEO: Cristiano Ronaldo marca un impresionante gol de tacón en un entrenamiento del Al-Nassr antes de volver a la Liga Profesional de Arabia Saudí

El regreso del veterano delantero a su mejor forma física llega en un momento crucial, ya que el Al-Nassr busca consolidar su posición en lo más alto de la Liga Profesional Saudí durante la recta final de la temporada. Una victoria este viernes contra el Al-Najma permitiría al gigante de Riad mantener su importante ventaja en el primer puesto, manteniéndose firmemente por delante de un implacable grupo de perseguidores que incluye a sus rivales por el título, el Al-Hilal y el Al-Ahli. Se espera que Ronaldo lidere la delantera del Al-Nassr.