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VÍDEO: Cristiano Ronaldo llora antes de liderar la celebración con los tambores del Al-Nassr tras ganar su primer título de la Liga Profesional de Arabia Saudí
El Al-Nassr pone fin a una sequía de siete años
El Al-Nassr, dirigido por Jorge Jesus, se proclamó campeón de Arabia Saudí por undécima vez tras vencer 4-1 al Damac en la última jornada. Con este resultado, el equipo rompió la racha invicta del Al-Hilal y obtuvo su primer título liguero desde 2019.
Los tantos de Sadio Mané y Kingsley Coman encarrilaron el triunfo, Morlaye Sylla recortó desde el punto de penalti, pero Ronaldo sentenció con dos dianas.
Escenas emotivas en el parque Al-Awwal
El jugador de 41 años volvió a demostrar su clase con un potente tiro libre raso desde la izquierda que se coló por la esquina inferior, su primer gol a balón parado desde agosto de 2024. Era su gol 27 en liga, pero no se detuvo ahí: a diez minutos del final entró al área y marcó el cuarto de su equipo. Al instante, el peso del logro lo inundó. Se le vio llorar en el banquillo tras ser sustituido entre ovaciones. Este triunfo supone un gran hito personal para Ronaldo, que había terminado segundo en las dos temporadas anteriores y tercero en la anterior desde su llegada a Oriente Medio en enero de 2023.
Fiestas con tambores y la gloria del título
Al sonar el pitido final, las lágrimas se transformaron en júbilo. Ronaldo lideró la celebración subiendo a la grada para tocar los tambores con la afición del Al-Nassr. Esta victoria da al Al-Nassr el título con dos puntos sobre el invicto Al Hilal.
Es su octavo título de liga en cuatro países. Tras ganar por fin la Liga Profesional de Arabia Saudí, el cinco veces Balón de Oro ha consolidado su legado en Riad y devuelve al club a la cima nacional.
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No habrá Bota de Oro, pero se acerca el Mundial
El doblete de Ronaldo dio el título al Al Nassr, pero no le bastó para optar a la Bota de Oro saudí. Terminó con 28 goles, por detrás de Julián Quiñones (33) e Iván Toney (32).
Aun así, Ronaldo levantó el título más importante y ahora aspira a ampliar su palmarés en el Mundial de este verano. Roberto Martínez le ha incluido en la lista definitiva de Portugal, con la que buscará su sexta fase final, un récord.