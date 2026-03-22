Las actividades de Ronaldo con su familia quedaron plasmadas en un vídeo que se ha vuelto viral, en el que el futbolista demuestra que las vacaciones le están sentando muy bien. Se ve a Ronaldo riendo alegremente mientras se desliza por un tobogán de globos. También se le ve conduciendo un coche sobre el mar. Y no solo eso, sino que también se le ve montado en un jetfoiler, una tabla de surf que vuela sobre el agua.
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VÍDEO: ¡Cristiano Ronaldo en modo vacaciones! CR7 disfruta de los deportes acuáticos con Georgina Rodríguez y su familia, incluyendo un paseo en coche deportivo por el mar
Actividades acuáticas durante las vacaciones
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El regreso del hijo pródigo a Funchal
Para Ronaldo, volver a Madeira es algo más que unas simples vacaciones: es un reencuentro con la infancia que vivió en el barrio de Santo António, en Funchal. A pesar de ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y de su actual etapa en Arabia Saudí, el delantero no ha olvidado los sacrificios que marcaron su infancia antes de alcanzar la fama mundial. El propio futbolista ha reflexionado en repetidas ocasiones sobre las penurias de su juventud: «No teníamos dinero, la vida no era fácil por aquel entonces en Madeira».
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Ausente de la convocatoria de Portugal durante el parón internacional
Ronaldo podrá pasar tiempo con su familia tras quedar fuera de la última convocatoria de Portugal, anunciada el pasado viernes para los próximos amistosos contra México y Estados Unidos, como parte de los preparativos para el Mundial de 2026. El cinco veces ganador del Balón de Oro sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido de su club contra el Al-Fayha en la Liga Profesional de Arabia Saudí el 28 de febrero. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, había indicado a principios de esta semana que Ronaldo sufría una «lesión leve», sin confirmar si el jugador de 41 años se perdería el parón internacional.