VÍDEO: ¡Cristiano Ronaldo en modo vacaciones! CR7 disfruta de los deportes acuáticos con Georgina Rodríguez y su familia, incluyendo un paseo en coche deportivo por el mar

Ronaldo podrá pasar tiempo con su familia tras quedar fuera de la última convocatoria de Portugal, anunciada el pasado viernes para los próximos amistosos contra México y Estados Unidos, como parte de los preparativos para el Mundial de 2026. El cinco veces ganador del Balón de Oro sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido de su club contra el Al-Fayha en la Liga Profesional de Arabia Saudí el 28 de febrero. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, había indicado a principios de esta semana que Ronaldo sufría una «lesión leve», sin confirmar si el jugador de 41 años se perdería el parón internacional.