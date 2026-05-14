Sullivan no solo marcó su primer gol, sino que también participó en el primer tanto de Filadelfia esa noche: le pasó el balón a Nathan Harriel, quien asistió a Milan Iloski para recortar la ventaja de Orlando. Luego llegó el primer gol liguero de Sullivan, quien aprovechó un oportuno desmarque para marcar tras un centro raso de Ben Bender.
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VÍDEO: Cavan Sullivan, joven delantero del Philadelphia Union y futuro jugador del Manchester City, marca su primer gol en la MLS con solo 16 años
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Participó en dos goles del Union
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Mira aquí el gol de Sullivan en el minuto 75.
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Las cifras que explican el crecimiento de Sullivan
Tras la marcha de varias estrellas, el Union se reconstruye tras ganar el Supporters' Shield. Sullivan, que apenas jugó 224 minutos en sus dos primeras temporadas en la MLS, ya suma 377 esta campaña, con dos asistencias y cuatro titularidades.
¿Y ahora qué?
A pesar de la promesa de Sullivan, el Union es el peor equipo de la MLS, con solo seis puntos tras 13 jornadas. El sábado volverá al Subaru Park para recibir al Columbus Crew.