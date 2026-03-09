VÍDEO: Caos total en Brasil cuando los jugadores y el personal del Cruzeiro y el Atlético Mineiro se enfrentan violentamente a puñetazos y patadas en unas escenas vergonzosas sobre el terreno de juego

El Atlético Mineiro no estaba dispuesto a rendirse sin luchar, literalmente, y luchó hasta el final de un emocionante partido en Belo Horizonte. Su portero, Everson, desencadenó el caos en los últimos minutos tras fallar una parada y lanzarse a los pies del centrocampista del Cruzeiro Christian.

Cuando ambos se levantaron, Everson realizó una entrada que no habría desentonado en un campo de rugby. A continuación, se arrodilló sobre su rival y le gritó al oído. Como era de esperar, los jugadores del Cruzeiro no tardaron en acudir en defensa de su compañero, empujando a Everson contra el poste y la red.

Se lanzaron puñetazos cuando los suplentes y los miembros del cuerpo técnico se unieron a la refriega, que se extendió rápidamente por todo el campo. El exdelantero internacional brasileño Hulk, que sigue en plena forma a sus 39 años, fue uno de los que intentó imponer su autoridad.