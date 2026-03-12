VÍDEO: Antonio Rüdiger baila en su coche y toca el claxon mientras los aficionados, eufóricos, bloquean la salida del jugador del Real Madrid del Bernabéu tras la victoria del Manchester City

En el campo, la victoria fue una declaración de intenciones del gigante español, que dio un gran paso hacia los cuartos de final. Tras el pitido final, su compañero Trent Alexander-Arnold elogió el rendimiento del equipo y declaró a TNT Sports que había sido una «gran actuación» que demostraba su resistencia. «No importa las lesiones que tengamos», dijo, señalando que habían silenciado con éxito a aquellos que «esperaban que nos dieran una paliza esta noche».

A pesar de la ventaja de tres goles y el ambiente festivo, los hombres de Álvaro Arbeloa saben que el trabajo solo está medio hecho. El partido de vuelta en Manchester requerirá el mismo nivel de concentración e intensidad que Rudiger muestra cada vez que pisa el césped. La capacidad del defensa para pasar de ser un bromista desenfadado fuera del campo a un temible ejecutor dentro de él será vital para que el Real Madrid defienda su ventaja en Inglaterra.