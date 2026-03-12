El defensa central de 33 años, que realizó una actuación característicamente sólida para mantener a raya al equipo de Pep Guardiola, fue captado en vídeo saltando en su asiento, tocando el claxon y cantando junto a la afición blanca. Con las ventanillas bajadas y una enorme sonrisa en el rostro, Rudiger chocó los cinco con los aficionados y animó los cánticos con su nombre, sumergiéndose por completo en el ambiente festivo tras el hat-trick de Federico Valverde en la primera parte, que desmanteló al gigante de la Premier League.
VÍDEO: Antonio Rüdiger baila en su coche y toca el claxon mientras los aficionados, eufóricos, bloquean la salida del jugador del Real Madrid del Bernabéu tras la victoria del Manchester City
El alma de la fiesta
La controversia se une a la celebración
Las celebraciones contrastan fuertemente con los problemas disciplinarios que ha tenido Rüdiger recientemente, ya que el Comité Técnico Arbitral (CTA) de La Liga admitió que Rüdiger debería haber sido expulsado por conducta violenta durante un partido contra el Getafe. A pesar del escrutinio arbitral que lo rodea, el defensa alemán sigue siendo una figura intocable en los corazones de los madridistas, que valoran su intensidad y su contagiosa energía tras los partidos.
- Getty Images Sport
La atención se centra en el Etihad
En el campo, la victoria fue una declaración de intenciones del gigante español, que dio un gran paso hacia los cuartos de final. Tras el pitido final, su compañero Trent Alexander-Arnold elogió el rendimiento del equipo y declaró a TNT Sports que había sido una «gran actuación» que demostraba su resistencia. «No importa las lesiones que tengamos», dijo, señalando que habían silenciado con éxito a aquellos que «esperaban que nos dieran una paliza esta noche».
A pesar de la ventaja de tres goles y el ambiente festivo, los hombres de Álvaro Arbeloa saben que el trabajo solo está medio hecho. El partido de vuelta en Manchester requerirá el mismo nivel de concentración e intensidad que Rudiger muestra cada vez que pisa el césped. La capacidad del defensa para pasar de ser un bromista desenfadado fuera del campo a un temible ejecutor dentro de él será vital para que el Real Madrid defienda su ventaja en Inglaterra.