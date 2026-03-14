VÍDEO: ¡Antoine Griezmann es Tommy Shelby! Por qué las estrellas del Atlético de Madrid se disfrazaron de «Peaky Blinders» antes del partido de La Liga contra el Getafe

El mundo del fútbol español y el crudo drama británico se dieron la mano cuando el Atlético de Madrid anunció una alianza estratégica con Netflix para promocionar la próxima película «Peaky Blinders: The Immortal Man». El Riyadh Air Metropolitano se transformó en un escenario cinematográfico antes del partido contra el Getafe, fusionando el «coraje y el corazón» de los colchoneros con la ambición despiadada de la familia Shelby.

Esta singular iniciativa de marketing llevó a los canales oficiales del club a publicar un cortometraje viral en el que las estrellas del primer equipo se sumergían por completo en la estética de principios del siglo XX. La colaboración tiene como objetivo tender un puente entre el deporte mundial y el entretenimiento de alta gama, utilizando las capacidades técnicas del estadio para ofrecer a los aficionados locales una experiencia de partido sin igual.