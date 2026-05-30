VÍDEO: Anthony Gordon habla español con fluidez en su presentación con el Barcelona y revela que entrenaba «todos los días» en el Newcastle

El delantero confesó que llevaba años estudiando español. «De niño soñaba con jugar en el Barça y, para prepararme, quería hablar el idioma. En Newcastle hablaba cada día con mi fisioterapeuta y le repetía que algún día jugaría en el Barça, así que me puse a aprender español».

Además, sorprendió a los aficionados locales al afirmar en catalán fluido: «Estic molt feliç» («Estoy muy feliz»).