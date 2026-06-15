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VÍDEO: ¡Amad Diallo DEJA BOQUIABIERTOS a los ecuatorianos! La estrella del Manchester United marca un magnífico gol en el minuto 90 y da a Costa de Marfil su primera victoria en un Mundial en 12 años
Amad le deja claro a Fae lo que piensa
Sorprendió que Emerse Fae dejara a Amad fuera del once en Filadelfia, pero el jugador del Manchester United no mostró frustración al ingresar. Había lucido dinámico en el calentamiento y, al reemplazar a Bazoumana Touré a los diez del segundo tiempo, su energía rindió frutos.
En el último minuto, Wilfried Singo, recién desplazado al lateral derecho, corrió la banda y envió un pase perfecto al área. Amad, con sangre fría, remató de lado y batió al portero ecuatoriano Hernán Galíndez, desatando la locura en el banquillo marfileño.
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Ecuador lamenta las oportunidades perdidas mientras Costa de Marfil encuentra su ritmo
El resultado fue muy duro para Ecuador, que dominó la primera media hora y mostró por qué llevaba 19 partidos sin perder. John Yeboah fue el protagonista de sus mejores jugadas: recortó hacia adentro y lanzó un disparo con efecto que se estrelló en el larguero tras perder Emmanuel Agbadou el equilibrio, algo poco habitual en él.
Poco después, el poste volvió a evitar el gol de La Tri: Pedro Vite envió un pase profundo a Alan Minda, cuyo disparo desde ocho metros impactó en el travesaño. Ecuador dominó, pero no puso a prueba a Yahia Fofana con suficiente frecuencia tras el descanso.
Mientras, los campeones de la Copa Africana de Naciones 2023 tardaron en entrar en juego: Yan Diomande fue una amenaza constante pero sin pase decisivo. La entrada de Amad y Ange-Yoan Bonny aportó la puntería que faltaba.
Antes del tanto de Amad, Elye Wahi había rozado el gol al impactar el balón en el larguero tras un centro de Nicolas Pépé. Los Elefantes, insaciables, siguieron presionando hasta el final y lograron su primer triunfo en una fase final del Mundial desde Brasil 2014.
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Se avecina un duro examen contra Alemania para los Elefantes
Aunque la victoria coloca a Costa de Marfil en una posición sólida en el Grupo E, las decisiones tácticas de Fae estarán bajo escrutinio de cara al duelo con Alemania. Sorprendió que prefiriera a Touré sobre Amad, sobre todo tras el gol de la victoria marcado por la estrella del United en un amistoso contra Francia.
Alemania, que goleó 7-1 a Curazao en su debut, no será tan ineficaz como Ecuador en el último tercio. El equipo de Fae mostró debilidades defensivas y deberá mostrar más disciplina atrás para frenar a los cuatro veces campeones del mundo el sábado por la noche.