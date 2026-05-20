Nadie mejor que Wright para representar el alma de la afición del Arsenal; se le vio cantando y bailando con los seguidores en el norte de Londres. Con una nueva camiseta y una bufanda del club, el exdelantero parecía un aficionado más mientras disfrutaba del ambiente histórico frente al estadio.

Las celebraciones estallaron tras el 1-1 entre Manchester City y Bournemouth, resultado que dejó a los Gunners con una ventaja insuperable de cuatro puntos. Con un partido por jugarse, la lucha por el título acabó y el Emirates se convirtió en el epicentro del desfile de la victoria.

Wright comentó: «Han sido tres años duros, pero al fin lo logramos. ¡Es increíble! Este club y nuestra afición se lo merecen».







