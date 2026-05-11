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VÍDEO: Aficionados del West Ham expulsan a supuestos seguidores del Arsenal del London Stadium por celebrar en su grada
Se desata el caos en la grada local
El domingo por la tarde el ambiente en el London Stadium se volvió tenso. Varios vídeos de aficionados mostraron cómo un grupo de seguidores del West Ham agredió a varios rivales en las gradas. Las imágenes muestran cómo varios hombres son empujados y pateados por las escaleras por una turba que los insulta y los empuja hacia las salidas, según The Sun. El incidente estalló tras un gol clave de Leandro Trossard, que pareció delatar a los seguidores rivales sentados en la zona equivocada.
Al parecer, varios seguidores del Arsenal habían conseguido entradas en las zonas del estadio reservadas al West Ham. Aunque muchos permanecieron en el anonimato durante la primera parte, la montaña rusa emocional del partido acabó delatándolos. El personal de seguridad acudió rápidamente para intervenir y mantener el orden mientras la enfurecida afición local desviaba su atención del campo para ocuparse de los supuestos intrusos.
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Se rompe el punto muerto mientras se caldean los ánimos
El partido fue igualado hasta el minuto 83, cuando Trossard rompió el empate. Su gol desató la locura en la grada visitante y, en la local, provocó violentas expulsiones.
El triunfo deja al Arsenal a solo dos victorias de su primer título de la Premier en más de dos décadas. No obstante, el equipo de Mikel Arteta sufrió una tarde complicada, especialmente tras la grave lesión de rodilla de Ben White en la primera parte. A pesar de ello, los londinenses mostraron la solidez defensiva necesaria para mantenerse en lo más alto de la tabla.
- Getty Images Sport
La polémica sobre el VAR echa más leña al fuego
El gol de Trossard encendió la mecha, pero una decisión del VAR en el descuento hizo explotar el estadio. Callum Wilson pensó que había dado un punto a los Hammers en el 95, hasta que el árbitro Chris Kavanagh lo anuló tras una larga revisión por falta sobre David Raya. El banquillo local quedó atónito.
El capitán del West Ham, Jarrod Bowen, criticó con dureza el arbitraje tras la espera de cinco minutos. Visiblemente consternado, argumentó que la falta de coherencia en las decisiones subjetivas perjudica la integridad de la competición, sobre todo en las decisivas últimas semanas de la temporada, cuando cada punto es vital para evitar el descenso.