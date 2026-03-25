Alexandra Popp tenía una sonrisa de oreja a oreja. Envuelta en un abrigo negro, la lesionada jugadora clave del VfL Wolfsburgo abrazó a su compañera Svenja Huth y la apretó con fuerza contra sí. La jugadora de 34 años había tenido que vivir el partido desde la grada, pero la esperanza de poder volver a saltar al campo en la Liga de Campeones ha renacido tras el triunfo de las Lobas en el partido de ida de cuartos de final contra el OL Lyonnes.
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Victoria en el partido de ida contra el Lyon: el Wolfsburgo busca una despedida perfecta para Popp
Y no solo Popp, que este verano se marcha al Borussia Dortmund tras 14 años en la ciudad del automóvil, sueña con dar la gran sorpresa ante el equipo puntero francés tras el 1-0 (1-0) del martes por la noche. «Estamos en un gran momento», afirmó la internacional Janina Minge: «No hay nada que nos impida volver a hacer un partido así».
En la lucha por el pase a semifinales, el VfL tomó la delantera gracias a su fuerza de voluntad. Pero en Wolfsburgo todos tienen claro que esa ventaja no será suficiente contra el equipo con más títulos de la Liga de Campeones. «Sabemos que este era el primer paso, y lo hemos dado», explicó el entrenador Stephan Lerch en Disney+. Su equipo también «intentará jugar con valentía» en el partido de vuelta en Lyon el 2 de abril (21:00 h). «Pero sabemos que allí será muy intenso».
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El Wolfsburgo tuvo suerte con el gol de Beerensteyn
No obstante, la actuación en el Volkswagen Arena puede dar ánimos al equipo de Lerch. Gracias a una defensa compacta, el VfL aguantó la presión constante de las francesas, lideradas por la exjugadora del Wolfsburgo Jule Brand, y se mostró peligroso en repetidas ocasiones al contraataque. Sin embargo, en el gol desviado de Lineth Beerensteyn (14’) también hubo una pizca de suerte.
A Lerch no le molestó demasiado que el Wolfsburgo dejara pasar alguna que otra ocasión de contraataque y, con ello, la posibilidad de ampliar aún más la ventaja. Según explicó, en él prevalece la alegría: «No todos los días se gana al Olympique de Lyon. Ahora, primero, disfrutemos del momento».
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Popp se retira por problemas
Eso mismo hizo Popp tras el pitido final, rodeada de sus compañeras. Poco antes del duelo contra el Lyon, el Wolfsburgo había anunciado que la delantera estaría «fuera de combate durante unas semanas»: una lesión muscular está frenando actualmente a la excapitana de la selección alemana en su gira de despedida del VfL, y el partido de vuelta también llegará demasiado pronto.
Con la perspectiva de continuar la aventura en la Liga de Campeones, el alivio de Popp era palpable cuando abrazó a su compañera de tantos años, Huth. «Omis with love» (Omis con amor), escribió Popp sobre la escena en Instagram. Huth, de 35 años, había renovado recientemente su contrato en el Wolfsburgo por un año. Popp, por su parte, se unirá al BVB, el club de su corazón, que actualmente lucha en la Regionalliga West por el ascenso a la 2.ª Bundesliga. Ya ha disputado 112 partidos de la Liga de Campeones; queda por ver si se sumará uno más.
Alexandra Popp: sus estadísticas en el VfL Wolfsburgo
Juegos
389
Goles
194
Asistencias
99
Tarjetas amarillas
42
Tarjetas amarillas y rojas
1
Tarjetas rojas
1