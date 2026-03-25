Victoria en el partido de ida contra el Lyon: el Wolfsburgo busca una despedida perfecta para Popp

Y no solo Popp, que este verano se marcha al Borussia Dortmund tras 14 años en la ciudad del automóvil, sueña con dar la gran sorpresa ante el equipo puntero francés tras el 1-0 (1-0) del martes por la noche. «Estamos en un gran momento», afirmó la internacional Janina Minge: «No hay nada que nos impida volver a hacer un partido así».

En la lucha por el pase a semifinales, el VfL tomó la delantera gracias a su fuerza de voluntad. Pero en Wolfsburgo todos tienen claro que esa ventaja no será suficiente contra el equipo con más títulos de la Liga de Campeones. «Sabemos que este era el primer paso, y lo hemos dado», explicó el entrenador Stephan Lerch en Disney+. Su equipo también «intentará jugar con valentía» en el partido de vuelta en Lyon el 2 de abril (21:00 h). «Pero sabemos que allí será muy intenso».