Vicenza-Union Brescia: alineaciones, dónde verlo por televisión y en streaming

El Vicenza ya ha ascendido a la Serie B, pero el enfrentamiento con el Union Brescia sigue siendo un gran duelo que hay que vivir.

El primero y el segundo del Grupo A de la Serie C se enfrentan en la jornada 34, con los biancorossi, que cuentan con un merecido logro conseguido con mucha antelación gracias a una temporada dominante, y las Rondinelle llamadas a defender su posición —fundamental de cara a los playoffs— frente a la persecución de Lecco y Trento, entre otros.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el Vicenza-Brescia: las alineaciones, el canal de televisión donde verlo y la retransmisión en streaming del partido.

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