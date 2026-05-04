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Man Utd-Liverpool W+LsGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

¿Ves esto, Rubén Amorim? Ganadores y perdedores: Michael Carrick y el Manchester United reciben la máxima recompensa por confiar en Kobbie Mainoo, mientras los problemas de Arne Slot y el Liverpool persisten

Winners & losers
Manchester United
Liverpool
Premier League
K. Mainoo
M. Carrick
A. Robertson
Manchester United vs Liverpool
A. Slot
FEATURES

Para el Manchester United, la primera parte ante el Liverpool fue un paseo dominical: dos goles en 14 minutos y poco peligro rival. La segunda parte se pareció más a una pelea de bar tras una pinta de más. Al final, el local Kobbie Mainoo tuvo la última palabra.

Matheus Cunha y Benjamin Sesko dieron al United una ventaja temprana que recordaba a las goleadas que el Liverpool les había propinado en los últimos cinco años (5-0 y 7-0). Sin embargo, en vez de sentenciar, los locales desperdiciaron la ventaja por desajustes de Amad Diallo y Senne Lammens, que aprovecharon los certeros Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo.

Afortunadamente para los locales, apareció Mainoo, su único canterano, para marcar con calma el gol de la victoria desde fuera del área. Hace solo unos meses su futuro en el club parecía incierto por la tozudez de Ruben Amorim, pero ahora se le ve como el futuro del United. Lo mismo vale para Michael Carrick, que ya merece un contrato fijo con Sir Jim Ratcliffe tras asegurar la Champions en su tercera temporada como copropietario.

Para Liverpool, en cambio, Andy Robertson fue el peor en su despedida de Old Trafford y Arne Slot volvió a excusarse tras perder contra un grande.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de Old Trafford...

  • Kobbie Mainoo Man Utd 2:1Getty Images

    GANADOR: Kobbie Mainoo

    En un duelo donde el orgullo local importa tanto, solo dos de los 22 titulares eran de Manchester o Liverpool. Si un conocido entrenador portugués siguiera al mando, quizá no habría ningún representante local en el United. Mainoo no solo completó la plantilla: jugó con pasión y, cuando tuvo la ocasión, marcó un gol de gran calidad para dar la victoria.

    En la primera parte fue el eslabón clave entre defensa y ataque; en la segunda retrocedió ante la reacción del Liverpool, pero en el tramo final volvió a impulsar el juego ofensivo. Otros en su lugar habrían enviado el balón a la grada, pero él lo colocó con el interior, como si fuera un pase, al ángulo inferior.

    Podría haber marcado el segundo en el añadido, pero prefirió asistir a Diogo Dalot, cuyo remate falló. No importó: ya había demostrado por qué el United le ató con un contrato de cinco años.

    • Anuncios
  • Andy RobertsonGetty

    PERDEDOR: Andy Robertson y los fracasos del Liverpool

    Andy Robertson ha dado muchas alegrías a la afición del Liverpool en este clásico: desde la goleada 5-0 en Old Trafford en 2021 hasta la paliza 7-0 en 2023, en la que fue clave. Pero su actuación descuidada y lenta hoy muestra por qué dejará el club al acabar su contrato este verano, una forma triste de despedirse de una de sus mayores rivalidades.

    Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes lo superaron con facilidad por su banda, y hasta Dalot lo superó en una floja primera parte. No extrañó que, apenas dos minutos después del empate del Liverpool, Slot lo reemplazara por Milos Kerkez, señal de que el escocés podía arruinar el esfuerzo del equipo.

    Tampoco brillaron Jeremie Frimpong, Alexis Mac Allister, quien regaló el balón a Mainoo, ni Florian Wirtz, cuyo único aporte fue un disparo desviado.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Michael Carrick

    El entrenador interino, como de costumbre, evitó comentar sobre su posible contratación definitiva, pero su palmarés habla por sí solo. Ha ganado 10 de los 14 partidos desde que sustituyó a Amorim, y si la temporada hubiera empezado con él al mando, su equipo lideraría la clasificación. Además, ha vencido a los otros cinco grandes rivales del United y su equipo ha respondido en cada partido clave.

    La segunda parte mostró que aún debe aprender, y su perfil no brilla tanto como el de Luis Enrique o Carlo Ancelotti. Aun así, ya garantizó la clasificación a la Liga de Campeones y el equipo encamina el podio, algo que la afición, tras el decimoquinto lugar del curso pasado, celebra.

    Además, conoce el club a la perfección y saca lo mejor de sus jugadores. Aunque no lo admita, merece la oportunidad de demostrar que puede llevar al equipo aún más lejos.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    Aunque Liverpool sigue en la lucha por la Champions junto al United, este resultado reitera que el club debería cambiar de entrenador en verano. Carrick ha ganado todos los duelos clave, mientras que Slot los ha perdido casi todos. Bajo su mando, el United le endosó un doblete al Liverpool por primera vez en una década, mientras que su equipo cayó tres veces ante el Manchester City con un global de 9-1. Los Cityzens también lograron el doblete ante el Liverpool por primera vez en 23 años.

    Solo han vencido a Arsenal y Tottenham, y su último triunfo sobre los Gunners fue en agosto. Como de costumbre, Slot culpó al arbitraje, cuestionando el gol de Sesko y recordando una jugada de la derrota ante United en Anfield en octubre.

    Con Xabi Alonso y Andoni Iraola disponibles, los responsables del Liverpool deben valorar si mantienen a un técnico con tan pocos resultados en los duelos clave.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    GANADOR: Sir Jim Ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe por fin ha conseguido su objetivo: que el club que posee juegue en la competición de clubes más importante. Desde que invirtió 1.400 millones de libras en los Red Devils, ha repetido en varias entrevistas que la Liga de Campeones es vital por sus ingresos y prestigio.

    El United no jugaba la Liga de Campeones desde diciembre de 2023, mes en que Ratcliffe cerró su acuerdo con los Glazer. Nunca había escuchado el himno de la competición en Old Trafford desde el palco VIP.

    Sin embargo, el regreso a la competición se debe más a pesar de su gestión que gracias a ella: primero confirmó a Erik ten Hag y lo destituyó cuatro meses después, y luego fichó a Amorim pese a las dudas sobre su sistema y su inexperiencia en la Premier. Sin embargo, los multimillonarios suelen ganar al final y Ratcliffe ya avanza hacia su objetivo de, como dijo Sir Alex Ferguson, «bajar del pedestal» a Liverpool y City.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    PERDEDOR: Rubén Amorim

    En sus numerosas ruedas de prensa, Amorim repitió dos ideas: que el Manchester United no estaba para la Liga de Campeones y que Mainoo no estaba para el United. Ambas teorías han quedado desmentidas.

    De haberle dado más oportunidades, Amorim quizá habría logrado el objetivo de entrar entre los cinco primeros. El técnico portugués no lo puso de titular en la Premier antes de ser despedido en enero; de haber seguido al mando, Mainoo probablemente estaría negociando con otros clubes en vez de firmar su renovación millonaria.

    Se negó a ajustar su esquema para incluirlo y terminó naufragando con sus ideas. El United ya dejó atrás su caótico paso y ahora va por mejores caminos.