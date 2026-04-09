Keane afirmó que el partido del jugador de 25 años, en la derrota 1-2 del martes ante el campeón alemán, fue «otro ejemplo claro» de alguien que «se ha descarrilado por completo».
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«Vergonzoso y desconcertante»: una leyenda del Liverpool critica a Vinicius Junior tras su partido contra el Bayern de Múnich
«Ya no veo su explosividad, sus regates audaces ni el ritmo que antes aterrorizaba a las defensas. Todo eso ha desaparecido», afirmó el irlandés, quien detecta en Vinicius «no solo un bajón de forma, sino una grave caída en su rendimiento».
«Ya no es el Vini que conocíamos, capaz de decidir un partido con un gesto mágico. Ahora vemos a un jugador que abusa de los regates, toma malas decisiones, pierde el balón con facilidad y no genera peligro en el último tercio. Sin goles, sin asistencias, sin chispa», resumió Keane.
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Vinicius Junior tuvo un mal día contra el Bayern de Múnich
Ante el Bayern, Vinicius, de 25 años, apenas apareció por la banda izquierda marcado por Josip Stanisic y solo amenazó en contadas ocasiones. Tras un error de Dayot Upamecano, el brasileño falló el 1-2 en el minuto 61 al mandar el balón fuera, pese a quedar solo ante Manuel Neuer.
Aun así, sus números esta temporada son notables: en 45 partidos ha marcado 17 goles y dado 13 asistencias; en la Liga de Campeones, ha participado en doce tantos (cinco goles y siete asistencias) en 13 encuentros.
Keane sobre Vini Jr.: «A este nivel, el talento por sí solo no basta»
Sin embargo, según Keane, en los momentos difíciles surgen conductas antideportivas que molestan a muchos aficionados: «Las constantes quejas y las caídas en cada duelo buscando un penalti fácil son vergonzosas y desconcertantes», dijo el jugador de 54 años.
Por el bien de su carrera, Vinicius debe “despertar” y recuperar su mejor nivel, “de lo contrario, alguien más ocupará su puesto. A este nivel, el talento no basta: hay que rendir”.
Vinicius, por su parte, recibió recientemente el apoyo del entrenador del Bayern, Vincent Kompany. Tras el partido del martes, ambos hablaron brevemente en el descanso. Al preguntársele, el belga respondió: «Es la primera vez que lo veo. Creo que Vini debe seguir siendo como es; cuenta con todo mi apoyo, sea o no rival».