«Ya no veo su explosividad, sus regates audaces ni el ritmo que antes aterrorizaba a las defensas. Todo eso ha desaparecido», afirmó el irlandés, quien detecta en Vinicius «no solo un bajón de forma, sino una grave caída en su rendimiento».

«Ya no es el Vini que conocíamos, capaz de decidir un partido con un gesto mágico. Ahora vemos a un jugador que abusa de los regates, toma malas decisiones, pierde el balón con facilidad y no genera peligro en el último tercio. Sin goles, sin asistencias, sin chispa», resumió Keane.