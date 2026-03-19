«Venimos de un pequeño pueblo pesquero del norte de Noruega»: el Bodø/Glimt, la revelación de la Liga de Campeones, presenta una nueva camiseta muy especial

En concreto, la camiseta se promociona principalmente a través de una campaña de vídeo a nivel mundial que incluye imágenes de Río de Janeiro (Brasil), Tokio (Japón) y Ámsterdam (Países Bajos). El objetivo es ilustrar la creciente popularidad mundial del Bodö/Glimt, impulsada por sus recientes éxitos en la Liga de Campeones, con nuevos aficionados y admiradores en todo el mundo.

«Venimos de un pequeño pueblo pesquero del norte de Noruega, pero cada vez más personas de todo el mundo siguen al Bodö/Glimt», dijo el capitán Patrick Berg en el vídeo. «Estamos orgullosos de contar ahora también con ellos».

El Bodø/Glimt logró, de forma sorprendente, clasificarse para la fase eliminatoria de la Liga de Campeones gracias a un fuerte sprint final en la fase de grupos. En las últimas tres jornadas, los noruegos encadenaron un empate a 2 ante el Borussia Dortmund con sensacionales victorias contra el Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (2-1). Así lograron auparse al puesto 23 y clasificarse para los play-offs.

Allí, el Bodø/Glimt dio la siguiente sorpresa al eliminar del torneo al Inter de Milán, finalista del año anterior, con dos victorias (3-1 y 2-1). En octavos de final, tras una victoria por 3-0 en el partido de ida contra el Sporting de Lisboa, todo apuntaba a que se clasificarían para la ronda de los ocho mejores equipos de Europa; sin embargo, el partido de vuelta en Portugal se perdió el martes por 0-5 en la prórroga, por lo que Jens Petter Hauge y compañía acabaron siendo eliminados.

No obstante, el Bodø/Glimt ha hecho historia. La nueva camiseta está pensada para la temporada 2026, que acaba de comenzar y que, a diferencia de la mayoría de las demás ligas europeas, se disputa en Noruega a lo largo del año natural. El Bodø/Glimt aún no ha debutado en la competición debido a sus compromisos en el ámbito internacional y no jugó en la jornada inaugural de la liga el pasado fin de semana. El primer partido de liga del equipo, que se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones, tendrá lugar a principios de abril contra el Kristiansund BK.



