«Vendrán a llamar a la puerta»: predicción sobre el traspaso de Morgan Rogers mientras el Aston Villa lucha por retener a la estrella, valorada en 100 millones de libras y vinculada al Chelsea y al Manchester United

Al ser preguntado sobre si en Villa Park existe preocupación por el futuro de Rogers, Gray —en declaraciones a BetSelect.co.uk— dijo a GOAL: «Bueno, obviamente sí la hay. No creo que vayan a vender a Morgan antes del verano. Creo que eso es un hecho. Creo que el Villa ya perdió a Jacob Ramsey el año pasado, un futbolista joven con mucho talento, como estamos viendo ahora en el Newcastle, debido a las regulaciones financieras que dictaban que era un jugador de la cantera, por lo que tuvimos que deshacernos de él. Nos costó 40 millones de libras, pero aun así perdieron a un jugador fantástico que habría sido inestimable en este momento, si tenemos en cuenta la cantidad de lesiones que ha sufrido el Villa en el centro del campo.

«Así que creo que para Morgan es una decisión importante porque sé que tiene talento. Lo vemos cada semana. Sé que quiere triunfar. Lo veo. Tiene un talento increíble que a otros les encantaría tener. De eso no hay duda.

«Se necesitaría mucho dinero para traspasarlo, eso es lo primero. Y depende de lo persuasivo que sea Unai Emery para retenerlo. Yo le diría: “Mira, vamos a seguir adelante, estamos avanzando, fíjate en la mejora que hemos logrado en los últimos dos años y mira dónde estamos jugando ahora: estamos en puestos de Liga de Campeones, podríamos estar en la Liga de Campeones el año que viene, aunque eso no es seguro por el momento, tal y como están las cosas, tal y como están jugando”.

«Pero si pueden convencerlo de que su futuro está en Villa Park, sería estupendo. Aunque no hay ninguna duda de que muchos equipos llamarán a su puerta, porque tiene un talento enorme».