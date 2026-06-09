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«¡Vaya, bien hecho!»: Thierry Henry reacciona al ver a Anthony Gordon hablar español y opina sobre su futuro en el Barcelona
Henry cree que Gordon encajará en el estilo del Barcelona
Henry cree que Gordon tiene lo necesario para triunfar en el Barcelona, tras su fichaje procedente del Newcastle por unos 80 millones de euros (69,3 millones de libras). La exestrella azulgrana destacó que su velocidad, versatilidad y habilidad para ganar duelos uno contra uno reforzarán el ataque culé.
- AFP
Henry elogia las cualidades y la profesionalidad de Gordon
Henry destacó la polivalencia de Gordon en toda la delantera y cree que encajará a la perfección en el fútbol ofensivo que prepara el Barcelona con Hansi Flick.
Sobre su estilo, Henry declaró a Betway: «Gordon tendrá gran impacto en un equipo que juega un fútbol excepcional. Le dejarán en uno contra uno; él abre el campo, se mueve detrás de la defensa y tiene olfato de gol. Puede actuar por izquierda, derecha o centro, como ha hecho en el Newcastle.
Para él es un sueño cumplido, y lo logró antes del Mundial para concentrarse en su trabajo este verano. También es un gran fichaje para el Barcelona, que cerró el acuerdo temprano, pues durante el torneo no es fácil hablar con los jugadores. Ojalá tenga un gran impacto y todo salga bien».
Impresionado por la transición lingüística
Fuera del campo, Gordon sorprendió al hablar español en parte de su rueda de prensa. Henry lo vio como un paso clave para integrarse y conectar con la afición.
«Sí, pero además eso es lo que se supone que hay que hacer: llegar a un sitio y adaptarse», añadió Henry. «Es una señal de que ya tiene una idea de dónde está.
Siempre he pensado que, al llegar a un lugar, debes esforzarte por hablar el idioma ante la prensa y los aficionados, para que te entiendan. Cuando lo vi, pensé: “Vaya, bien hecho, amigo”».
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Centrémonos primero en el Mundial
Ahora toda la atención se centrará en la adaptación de Gordon al fútbol español y en su papel en el esquema ofensivo de Flick. Se espera que el extremo se integre rápidamente dentro y fuera del campo.
Antes de debutar en Cataluña, Gordon se centrará en la selección inglesa. Los Tres Leones cerrarán su preparación ante Costa Rica el miércoles y luego enfrentarán a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L del Mundial 2026.