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Varios clubes podrían intensificar su interés en fichar a Mason Greenwood, y la leyenda del Marsella Chris Waddle lo califica como un «éxito seguro» en Francia
Greenwood ficha por el Marsella en una operación de 27 millones de libras
Marsella no es lugar para tímidos: su afición exige impacto inmediato, tanto en el campo como en el banquillo.
Waddle conoce esa presión de su etapa como jugador: la antigua estrella de Inglaterra disfrutó de tres años memorables en la costa mediterránea, llegó a la final de la Copa de Europa y se ganó el estatus de héroe de culto muy lejos de su zona de confort.
Greenwood ha seguido un camino similar: este versátil jugador de 24 años llegó a la Ligue 1 tras dejar Old Trafford. El United, uno de los gigantes de la Premier League, autorizó un traspaso de 27 millones de libras (37 millones de dólares) tras ver cómo un producto de su cantera reconstruía su carrera cedido en el Getafe español.
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Récord de Greenwood: goles y partidos mientras se dispara su precio de venta
Greenwood, que aún puede elegir jugar con Jamaica, compartió la Bota de Oro con Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain y Balón de Oro, en su primera temporada en el Marsella.
Desde entonces ha marcado 48 goles en 80 partidos, con un récord personal de 26 esta temporada. Los rumores de traspaso no se han hecho esperar y su valor supera los 50 millones de libras (68 millones de dólares).
Su venta podría concretarse en el próximo mercado, pues algunas dudas sobre sus últimas actuaciones han surgido y clubes de toda Europa, incluida la Juventus, valoran presentar una oferta oficial.
¿A qué equipo podría fichar Greenwood en el mercado de verano de 2026?
Waddle cree que muchos equipos pujarán por fichar a Greenwood si se abre la subasta. El exextremo de la selección inglesa —en declaraciones a GOAL para Genting Casino, un casino en línea de primera categoría con una tragaperras de fútbol— habló sobre la victoria ante el Marsella: «Sé cómo es. Son muy exigentes. También quieren espectáculo. Exigen mucho a los jugadores y creen que deberían liderar la liga.
Desde que llegó ha sido regular y ha marcado muchos goles, incluidos penaltis.
Estoy seguro de que muchos clubes le siguen y le tienen en el punto de mira. Si algún día tiene que dejar el Marsella, habrá bastantes clubes interesados en fichar a Mason. Lo ha hecho muy bien con ellos.
El club ha sido irregular en los últimos dos o tres años, pero siempre acaba entre los cuatro o cinco primeros.
Es uno de los puntos fuertes del plantel, tiene buena edad y se ha centrado. Sabe lo que exige el Marsella y lo que el club quiere, y trata de dárselo. Se puede decir que ha sido un éxito rotundo en el Marsella».
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El Manchester United recibirá el 50 % de cualquier pago por Greenwood.
Greenwood tiene contrato con el Marsella hasta 2029, así que el club puede pedir el máximo en cualquier traspaso. Además, el United incluyó una cláusula del 50 % de participación en la venta.
Los Red Devils vigilarán de cerca su evolución, pues podrían obtener un ingreso extra si, como parece probable, el jugador de Bradford busca nuevo destino en 2026.