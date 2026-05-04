Este verano, el FC Barcelona podría enfrentarse a una difícil decisión: varios clubes de la Liga Profesional de Arabia Saudí preparan una oferta de 90 millones de euros por el brasileño, quien no quiere marcharse. Sin embargo, el Barça debe equilibrar sus ambiciones deportivas con la presión financiera.
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Varios clubes están dispuestos a pagar 90 millones al Barcelona: Raphinha deja clara su postura
Según Marca, varios clubes de la Saudi Pro League ofrecerían más de 90 millones de euros por Raphinha y le propondrían un contrato muy superior a su salario en Cataluña. Ese traspaso generaría una plusvalía, pues el Barça pagó 58 millones al Leeds United en 2022. Sin embargo, el jugador no quiere marcharse, según el medio español.
Con 19 goles y ocho asistencias en 31 partidos, Raphinha es clave para el Barcelona, pese a perderse 23 encuentros por lesiones. Su rendimiento obliga a la directiva a valorar su peso deportivo frente a las necesidades financieras del club. El Barça no quiere actuar de forma impulsiva y aguarda una oferta oficial de la Liga Saudí para analizar pros y contras.
Hansi Flick ha resaltado la importancia de Raphinha para su equipo. El exdelantero del Leeds United se ha convertido en pieza clave del técnico alemán y en un referente en el vestuario. «Rapha es uno de esos jugadores que siempre da el cien por cien en el campo y en los entrenamientos. Ha pasado por momentos difíciles esta temporada, pero para nosotros es importante que haya vuelto», declaró Flick antes de la victoria por 1-2 ante el Osasuna.