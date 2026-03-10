«VAR repugnante»: en Colonia, el locutor incita a los aficionados contra el árbitro

No solo los aficionados: también el locutor del estadio acaba en el centro de la polémica sobre las decisiones arbitrales en Alemania. En Colonia, durante el partido de la Bundesliga perdido por 2-1 contra el Borussia Dortmund, el histórico locutor del club, Michael Trippel, criticó abiertamente por micrófono algunas decisiones arbitrales, lo que desencadenó la reacción del público y atrajo las críticas del club.
Trippel, de 71 años, vinculado al club desde hace más de cuatro décadas y voz oficial del estadio desde hace 27, es una figura muy querida por los aficionados del Colonia. Su papel, como suele ocurrir en Alemania, no es solo comunicar información de servicio: el locutor es parte integrante del ambiente y la identidad del club. Pero precisamente esta cercanía con el público le ha costado caro en la última jornada de liga.