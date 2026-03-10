Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
1. FC Köln v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Traducido por

«VAR repugnante»: en Colonia, el locutor incita a los aficionados contra el árbitro

Polémica en Alemania por la intervención del locutor del estadio de Colonia, durante el partido, contra las decisiones arbitrales con el VAR.

No solo los aficionados: también el locutor del estadio acaba en el centro de la polémica sobre las decisiones arbitrales en Alemania. En Colonia, durante el partido de la Bundesliga perdido por 2-1 contra el Borussia Dortmund, el histórico locutor del club, Michael Trippel, criticó abiertamente por micrófono algunas decisiones arbitrales, lo que desencadenó la reacción del público y atrajo las críticas del club.

Trippel, de 71 años, vinculado al club desde hace más de cuatro décadas y voz oficial del estadio desde hace 27, es una figura muy querida por los aficionados del Colonia. Su papel, como suele ocurrir en Alemania, no es solo comunicar información de servicio: el locutor es parte integrante del ambiente y la identidad del club. Pero precisamente esta cercanía con el público le ha costado caro en la última jornada de liga.

  • El episodio más controvertido se produjo en la primera parte, cuando el árbitro Daniel Siebert amonestó inicialmente al defensa Jahmai Simpson-Pusey por una entrada dura sobre un jugador del Dortmund. Sin embargo, tras consultar el VAR, el árbitro revisó su decisión y sacó la tarjeta roja. Una decisión que provocó la reacción inmediata de Trippel, quien, a través de los altavoces del RheinEnergieStadion, calificó la decisión de «repugnante», acompañando el comentario con un silbido y alimentando la protesta de los aproximadamente 47 000 espectadores presentes. La polémica no terminó ahí. En los minutos de descuento, el locutor volvió a la carga alegando que una evidente mano de un jugador del Dortmund no había sido revisada por el VAR, lamentando públicamente la falta de revisión de la jugada.

    El comportamiento del locutor podría tener ahora consecuencias, según informa Repubblica. De hecho, el reglamento prohíbe al locutor del estadio cualquier forma de apoyo al equipo local o de ataque a los adversarios y a las decisiones arbitrales. La directiva del Colonia también se distanció del episodio, calificándolo de «inaceptable». Trippel pidió disculpas, aunque reiteró su descontento por el uso del VAR. «Su uso incoherente me enfada. Seguiré siendo sensible con estos temas, pero intentaré ser más prudente ante el micrófono», declaró. Ahora queda por ver si la federación alemana o el club decidirán tomar medidas contra él.

    • Anuncios
0