VAR abierto en el Milan-Inter y el «gol» de Carlos Augusto. Doveri: «Pité una hora antes», Tonolini: «De todos modos, habría sido anulado»

No solo el toque de manos de Samuele Ricci y las protestas del Inter por la falta de concesión de un penalti en los últimos minutos del derbi contra el Milan. El derbi milanés tuvo como protagonista otro episodio que ha dado que hablar en el entorno nerazzurro: nos referimos al saque de esquina que provocó el pitido del árbitro Doveri antes de que Carlos Augusto marcara el gol del empate.

En Open VAR, en DAZN, el episodio fue evaluado y considerado por el miembro del CAN Mauro Tonolini, quien subrayó que el gol habría sido anulado de todos modos. Pero profundicemos en lo que sucedió.