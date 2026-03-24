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Legacy USA 2 GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«¡Vamos, vamos, EE. UU.!» - El dramático gol de la victoria de Landon Donovan contra Argelia en el Mundial de 2010 fue el primer momento decisivo del fútbol estadounidense

Legacy
World Cup
USA
L. Donovan
FEATURES

Esto es «Legacy», el podcast de GOAL que recorre el camino hacia el Mundial de 2026. Cada semana, repasamos las historias, los momentos y los mitos que han marcado el fútbol mundial. En el último episodio, volvemos a uno de los momentos más decisivos de la historia del fútbol estadounidense: el gol de la victoria de Landon Donovan en el tiempo de descuento contra Argelia en 2010. Fue el gol que paralizó a una nación, desencadenó el primer auténtico fenómeno viral futbolístico en Estados Unidos y convirtió a espectadores ocasionales en seguidores de por vida. De la desilusión a la euforia, de Pretoria a los salones de todo Estados Unidos, esta es la historia del instante que cambió para siempre a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

Cuando el fútbol es bueno, no se trata de victorias y derrotas, ni de goles y paradas; se trata de emociones. En esencia, este deporte es una explosión emocional, algo que comparten las personas que ven cómo se desarrolla un mismo momento en tiempo real. Es el abrazo con el desconocido que tienes al lado, el grito que te sale sin darte cuenta, la incredulidad que te deja mirando fijamente a la pantalla o al campo preguntándote qué acabas de presenciar.

De cara al Mundial de 2010, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se encontraba en una encrucijada. El programa había alcanzado su apogeo en 2002, llegando a cuartos de final, solo para quedar eliminado en la fase de grupos cuatro años después. Donovan había vivido ambos extremos: la joven estrella brillante de 2002 y el rostro frustrado de 2006. En 2010, la pregunta flotaba en el aire: ¿hacia dónde se dirigía exactamente el fútbol estadounidense?

El sorteo de grupos no dejó tiempo para ir poco a poco. Estados Unidos debutó contra Inglaterra, un enfrentamiento cargado de historia y expectativas. Inglaterra era la favorita para ganar el grupo; a Estados Unidos, Eslovenia y Argelia les tocaba luchar por el segundo puesto. Un reñido empate 1-1 contra los Tres Leones supuso un impulso inicial.

El segundo partido fue un caos. Con un 2-0 en contra frente a Eslovenia, Estados Unidos protagonizó una remontada furiosa. Maurice Edu parecía haber marcado el gol de la victoria en los últimos minutos, pero una misteriosa falta anuló el tanto.

«Oigo el silbato y pienso: "¿Qué demonios?"», declaró Edu a ESPN en 2020. «Si ese gol hubiera subido al marcador, probablemente habría sido la mayor remontada en la historia del fútbol estadounidense. Pero, ¿sabes qué? Eso condujo a un momento increíble en el partido contra Argelia».


  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    «Casi demasiado inverosímil»

    Con dos puntos en dos partidos, Estados Unidos llegaba al último partido de la fase de grupos sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. El partido, disputado en Pretoria el 23 de junio, comenzó de forma caótica. Argelia estrelló un balón en el larguero en los primeros minutos, lo que estuvo a punto de poner a Estados Unidos en una situación difícil desde el principio, como ya les había ocurrido en otras ocasiones.

    Sin embargo, tras ese susto, los estadounidenses tomaron el control. Clint Dempsey lideró una oleada tras otra de ataques, con un gol anulado por fuera de juego, un disparo al poste y una gran ocasión fallida que dejó el marcador, de alguna manera, aún sin goles.

    A medida que el tiempo se acercaba a los 90 minutos, también lo hacían las esperanzas de la selección estadounidense en el Mundial.

    «Se quedaban fuera del Mundial», comentó el comentarista Ian Darke a Fox Sports. «Se habían cumplido los 90 minutos. Recuerdo haber pensado que, cuando Tim Howard atrapó el balón, esa era realmente la última oportunidad. No pudieron lograrlo. Era una de esas historias que parecían casi demasiado inverosímiles».

    Y, sin embargo, al partido aún le esperaba un giro más.

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  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    «Justo en el punto ideal»

    No hay que perder de vista lo siguiente: Howard se merece todo el reconocimiento. Sin él, el momento mágico de Donovan nunca habría ocurrido. Sin él, no estaríamos hablando, quince años después, de la trayectoria de la selección estadounidense en el Mundial de 2010.

    «Lo que la gente no se da cuenta de ese partido es que, durante los últimos diez minutos más o menos, nosotros, los cinco jugadores de ataque, básicamente abandonamos nuestra responsabilidad defensiva», explicó Donovan a The Athletic. «Tim sabía que varios de nosotros estábamos, a falta de un término mejor, simplemente haciendo trampa en el campo».

    Milisegundos después de realizar una parada a bocajarro, Howard demostró su astucia. El portero de la selección estadounidense se hizo inmediatamente con el balón y lo lanzó 50 yardas hacia arriba del campo, con tanta rapidez que las cámaras de televisión ni siquiera lo captaron.

    De repente, la cámara se desplazó para enfocar a un Donovan que se lanzaba a toda velocidad, quien comenzó a correr hacia la portería de Argelia antes de deslizar un pase a Altidore. El delantero de la selección estadounidense centró un pase a Dempsey, cuyo disparo fue despejado por el portero Rais M'bolhi. Sin embargo, no lo despejó lo suficientemente lejos. Un Donovan en carrera, que nunca detuvo su carrera, se abalanzó sobre el balón suelto. El resto es historia.

    «Fue lo suficientemente rápido como para que no tuviera que pensarlo», dijo Donovan. «Si hubiera sido un poco más lento, realmente empiezas a pensarlo. Estaba en ese punto en el que realmente es solo instinto, en lugar de debatir dónde quieres colocarla. Estaba justo en ese punto ideal».

    «¡Vamos, vamos, EE. UU.!», gritó Darke, una frase que quedaría para siempre ligada al comentarista, a Donovan y a la selección estadounidense. La emoción en el campo era evidente mientras los compañeros se abalanzaban sobre el goleador en la esquina. Habían ganado el partido en los últimos instantes. Su Mundial no terminaría contra Argelia, y lo supieron en el momento en que Donovan estrelló su disparo contra el fondo de la red.

    Lo que no sabían, sin embargo, era lo que eso significaba para la gente en casa. Al final resultó que significaba muchísimo.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    «Tienes que ver esto»

    Una búsqueda rápida en YouTube de «Landon Donovan Argelia» ofrece una gran variedad de resultados. Sin embargo, el primer resultado nunca ha cambiado. Se trata de un vídeo que se ha hecho tan famoso como el propio gol por capturar un momento concreto y lo que ese momento significó para tanta gente.

    El vídeo, publicado por el usuario Kitchel221c30, ha acumulado más de 5,5 millones de visualizaciones. Publicado dos días después del gol de Donovan, era una recopilación de reacciones de todo Estados Unidos. Tantos años después, los comentarios siguen inundados de espectadores que dicen que el vídeo les puso la piel de gallina, tanto cuando se publicó como ahora, 15 años después del hecho.

    Los comentaristas de YouTube no son los únicos. Apenas unos días después de su gol, a Donovan también le mostraron el vídeo. Le abrió los ojos a un hecho en el que siempre había creído, pero que ahora sabía que era cierto: a su país realmente le importaba.

    «A la mañana siguiente del gol», contó Donovan al podcast de la Federación Estadounidense de Fútbol, «entramos en el centro de prensa de la Federación, una de las salas del hotel en el que nos alojábamos, y yo pasaba por allí durante el desayuno cuando [el director de comunicaciones de la Federación] Michael Kammarman me agarró y me dijo: “Tienes que ver esto”.

    «Insisto, esto fue en 2010, así que las redes sociales no eran lo que son ahora, internet tampoco, y estábamos al otro lado del mundo, así que no estábamos realmente conectados con lo que pasaba en casa.

    «Nos sentamos, vimos el vídeo y los dos nos pusimos a llorar porque no podíamos creer que la gente en casa estuviera viviendo el fútbol de esa manera. Nunca lo habría imaginado.

    «Te da una sensación de poder y orgullo por tu país porque mucha de esa gente no era aficionada al fútbol. Lo fueron a partir de ese día, pero no lo eran antes de que empezara, y sin embargo lo estaban viviendo igual que nosotros. Nosotros estábamos en el campo, pero ellos lo estaban viviendo de la misma manera, pasando por las mismas emociones».

    Para muchos, esa experiencia fue un punto de inflexión. Como dijo Donovan, mucha gente se convirtió en aficionada al fútbol ese día, y no han mirado atrás.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    «Algo muy especial»

    El día de aquel partido contra Argelia, el actual estrella de los Vancouver Whitecaps y internacional estadounidense Sebastian Berhalter y el resto de su familia tomaron lo que él denominó «una decisión ejecutiva». Ese día faltaría al colegio y se perdería una obra de teatro escolar para ver aquel partido. Había demasiado en juego como para perdérselo, por supuesto, y, al final, la decisión de Berhalter de ver a la selección estadounidense se vio recompensada, ¿no es así?

    «Recuerdo que pensé: "No puedo creer que esto haya pasado"», contó Berhalter a la web oficial de la MLS desde la concentración de la selección. «Me marcó mucho, sinceramente. Crecer con esa sensación fue algo muy especial. Fue lo más memorable, sobre todo durante mi infancia».

    Ahora, 15 años después, aquel niño de nueve años es él mismo un centrocampista de la selección, uno con sus propios sueños de Mundial, pero Berhalter no está solo. Hubo muchos niños de nueve años que se enamoraron del fútbol aquel día. También había algunos de 30 años, otros de 40 y otros de 70. El gol de Donovan fue uno que, en cierto modo, trascendió el deporte y se convirtió en algo más grande.

    Por eso, tantos años después, jugadores como Berhalter siguen reflexionando sobre él. Por eso, tantos años después, sigue estando ahí, entre los momentos más comentados de la historia del fútbol estadounidense. Y por eso, al fin y al cabo, todavía no podemos precisar del todo el verdadero impacto de ese gol, en gran parte porque sigue inspirando hasta el día de hoy.

    Ese es el verdadero legado de Donovan. Olvídate de los trofeos, los elogios y las estadísticas, y mira más allá. Aquel día en Sudáfrica, Donovan inspiró a una nación y, incluso ahora, 15 años después, la nación sigue hablando de dónde estaban cuando lo vieron, independientemente de si esa reacción quedó grabada en vídeo o no.

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