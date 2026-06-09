El centrocampista berlinés, que antes jugó para Alemania en categorías inferiores y luego eligió Argelia, se ha convertido en pieza clave del esquema de Vladimir Petkovic.

El mediocampista de 20 años afronta el debut con entusiasmo y sin miedo al rival. De cara al partido inaugural del 17 de junio, Maza declaró: «Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina será muy importante. Nos provocan mucho, pero tenemos que mantener la calma, darlo todo, jugar con inteligencia y ver qué pasa». Y concluyó con una sonrisa: «Vamos a ganar a Messi, inshallah».