Preguntado por un fichaje multimillonario cerrado al final del mercado de verano, el excentrocampista del Chelsea Poyet, que habló por cortesía de Gambling.com, la guía de confianza para sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Este Man City es nuevo. Él [Maresca] no es Pep Guardiola. No es el mismo. He visto los partidos. No es el mismo. Similar. Hay cierta similitud.

»Además, ¿cómo va a jugar? Recuerda que cuando juegas en ciertos equipos, te pondré un ejemplo: juegas en un equipo normal, vamos juntos y jugamos con Enzo, y él puede jugar donde quiera porque probablemente es mejor que todos nosotros. Pero luego vas a un club en el que tienes que mantener una posición y quizá ahora estás jugando de espaldas a portería. ¿Esa es la fortaleza de Enzo? ¿De espaldas a portería? Quizá no.

»Así que hay que ver: ¿juegas con un solo número 6 o con doble pivote? Va a jugar aquí en el medio, vamos a jugar arriba. Hay muchas cosas que tienen que hacer que el equipo rinda para que tú rindas.

»También lo dije antes: Enzo era un verdadero número 6 en la selección de Argentina en el Mundial. Un 6. Y en sus mejores partidos con el Chelsea, no era un 6. Estaba detrás del delantero, llegando tarde al área. Los mejores partidos. Cuando jugaba en el medio, no podía soportar el ritmo del partido.

»Ahora, lo bueno para Enzo es que conoce al entrenador y el entrenador le quiere y están apostando por él. Y ahora va a ir a ver al Man City, doble pivote, el mejor del mundo, supongo: 125 m, 116 m, Anderson y Enzo Fernandez. Y Bouaddi. Serán los mejores centrocampistas del mundo, esos tres.

»Creo que el Man City va a pelear por el título. Porque tienes a [Erling] Haaland, porque tienes un buen sistema, porque tienes buenos extremos. Ahora tienen que dar de verdad ese salto de nivel. Así que va a ser interesante.

»Chelsea, necesitamos que [Moises] Caicedo vuelva lo antes posible. Necesitamos que [Romeo] Lavia esté en forma, necesitamos que Reece James esté en forma. Y necesitamos que [Valentin] Barco dé un paso al frente, se adapte rápido y rinda.

»Y porque los jugadores que normalmente no juegan o se lesionan, no van a estar ahí. Va a faltar algo. Y eso ya lo vimos con Gusto jugando de centrocampista. ¿Ahora vamos a poner a todos los laterales derechos como centrocampistas?»