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«¿Vamos a poner a jugar a todos los laterales derechos como centrocampistas?!». La leyenda del Chelsea Gus Poyet reacciona a la venta de Enzo Fernández por 125 millones de libras y a la falta de un sustituto en el último día del mercado de fichajes
La tarifa de Fernández igualó el récord del traspaso de Isak
No pilló por sorpresa que la superestrella sudamericana Fernandez pusiera rumbo a la salida en Stamford Bridge, dado que llevaba tiempo acercándose a ella. Madrid, ya fuera el Real o el Atlético, se llegó a plantear como posible destino en un momento dado. Al final ha acabado en Mánchester.
Una cantidad que iguala el récord ha llevado al jugador de 25 años al Etihad Stadium y le ha reunido con el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca. Costó lo mismo que el delantero del Liverpool Alexander Isak, tras su traspaso de 2025 del Newcastle a Anfield.
Fernandez ha abandonado un barco que parece haber llegado a aguas más tranquilas, con Cole Palmer y Morgan Rogers generando mucho optimismo en el oeste de Londres. Sin embargo, ha dejado un vacío importante por cubrir en los planes de Xabi Alonso, con pocos efectivos en la sala de máquinas.
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¿Le faltan opciones en el centro del campo al Chelsea?
Preguntado por un fichaje multimillonario cerrado al final del mercado de verano, el excentrocampista del Chelsea Poyet, que habló por cortesía de Gambling.com, la guía de confianza para sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Este Man City es nuevo. Él [Maresca] no es Pep Guardiola. No es el mismo. He visto los partidos. No es el mismo. Similar. Hay cierta similitud.
»Además, ¿cómo va a jugar? Recuerda que cuando juegas en ciertos equipos, te pondré un ejemplo: juegas en un equipo normal, vamos juntos y jugamos con Enzo, y él puede jugar donde quiera porque probablemente es mejor que todos nosotros. Pero luego vas a un club en el que tienes que mantener una posición y quizá ahora estás jugando de espaldas a portería. ¿Esa es la fortaleza de Enzo? ¿De espaldas a portería? Quizá no.
»Así que hay que ver: ¿juegas con un solo número 6 o con doble pivote? Va a jugar aquí en el medio, vamos a jugar arriba. Hay muchas cosas que tienen que hacer que el equipo rinda para que tú rindas.
»También lo dije antes: Enzo era un verdadero número 6 en la selección de Argentina en el Mundial. Un 6. Y en sus mejores partidos con el Chelsea, no era un 6. Estaba detrás del delantero, llegando tarde al área. Los mejores partidos. Cuando jugaba en el medio, no podía soportar el ritmo del partido.
»Ahora, lo bueno para Enzo es que conoce al entrenador y el entrenador le quiere y están apostando por él. Y ahora va a ir a ver al Man City, doble pivote, el mejor del mundo, supongo: 125 m, 116 m, Anderson y Enzo Fernandez. Y Bouaddi. Serán los mejores centrocampistas del mundo, esos tres.
»Creo que el Man City va a pelear por el título. Porque tienes a [Erling] Haaland, porque tienes un buen sistema, porque tienes buenos extremos. Ahora tienen que dar de verdad ese salto de nivel. Así que va a ser interesante.
»Chelsea, necesitamos que [Moises] Caicedo vuelva lo antes posible. Necesitamos que [Romeo] Lavia esté en forma, necesitamos que Reece James esté en forma. Y necesitamos que [Valentin] Barco dé un paso al frente, se adapte rápido y rinda.
»Y porque los jugadores que normalmente no juegan o se lesionan, no van a estar ahí. Va a faltar algo. Y eso ya lo vimos con Gusto jugando de centrocampista. ¿Ahora vamos a poner a todos los laterales derechos como centrocampistas?»
¿Quién se benefició más del traspaso de Fernández?
Poyet añadió, al ser preguntado por quién se ha beneficiado más del acuerdo de nueve cifras que llevó a Fernandez del Chelsea al City y si la relación calidad-precio sigue siendo algo que existe en el fútbol moderno: «Creo que los precios ahora no son realistas. Es muy difícil ponerle valor al dinero en relación con la calidad, porque entonces hay una plantilla. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale [Kylian] Mbappe? ¿500 millones? No lo sé, solo lo digo, o incluso Harry Kane ahora. Así que, en este momento, es lo que la gente quiera pagar.
«La situación con Enzo, creo que se deterioró por sí sola cuando salieron esos rumores sobre el Real Madrid, que se fue a Madrid, o su familia, bla, bla, bla. Después de eso, creo que Enzo no estaba feliz por alguna razón. Y desde fuera daba la sensación, no conozco a Enzo Fernandez, no conozco a nadie cercano a él, pero desde fuera parecía que se iba. Eso era lo que yo pensaba. Se lo dije a muchos aficionados del Chelsea: “Creo que se va”.
«Estaba esperando el reemplazo. Por alguna razón, que tampoco conocemos, los clubes y los directores y los presidentes, todo se retrasa siempre hasta el último día del mercado de fichajes. Ya sabes, quieren hacer que los canales de televisión sean muy importantes, crear estas últimas horas de locura. Pero no creo que demasiada gente haya salido ganando de esta situación, aparte de Enzo, supongo, porque también fue su decisión.
«Probablemente el Manchester City pagó un poco más de lo que todo el mundo esperaba. El Chelsea perdió a su jugador, no consiguió el reemplazo. El jugador del Mónaco [Lamine Camara] que iba a ir al Chelsea, se fue al Sunderland, no fue al Chelsea, no fue al Sunderland.
«Es porque todos los acuerdos tienen que cerrarse en el último minuto. Cuando los entrenadores queremos que todo se haga lo antes posible. Sí, entendemos la situación financiera, y eso no es algo de lo que podamos quejarnos. Pero, ya sabes, equipos como el Chelsea, el Manchester City y esos, cinco millones, ¿qué diferencia hay, cinco millones más o menos?
«Cuando tienes el reemplazo, o cuando tienes tiempo para trabajar con otro jugador, ese tipo de situación es un poco diferente para los clubes y los entrenadores. Estas cosas funcionan juntas. Ya sabes, siempre hay alguien que pierde. Y en este caso en particular, creo que el Chelsea ahora tiene prisa por recuperarse».
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¿Es el Chelsea candidato al título de la Premier League?
Caicedo ocupará una plaza en el centro del campo del Chelsea cuando deje atrás las frustrantes lesiones que le han estado frenando. Barco ha ofrecido suficiente energía en sus apariciones hasta ahora como para sugerir que puede ayudar a contrarrestar la marcha de un compatriota.
Fernandez, sin embargo, había añadido goles a su juego desde la medular, lo que le valió comparaciones con la leyenda del Chelsea Frank Lampard, y alguien tendrá que tomar ese relevo si el equipo de Alonso quiere cumplir con el potencial de pelear por el título de la Premier League.
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