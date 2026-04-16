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Adhe Makayasa

Traducido por

«Vamos a disfrutarlo»: Mikel Arteta felicita a las estrellas del Arsenal por hacer historia pese al aburrido empate ante el Sporting de Lisboa

M. Arteta
Arsenal
Premier League
Arsenal vs Sporting de Lisboa
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

Mikel Arteta ha elogiado a su plantilla del Arsenal por lograr una hazaña sin precedentes en los 140 años de historia del club tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones. A pesar del deslucido empate sin goles contra el Sporting de Lisboa, el entrenador cree que asegurarse un puesto entre los cuatro mejores supondrá un importante impulso psicológico para el equipo.

  • Se ha hecho historia en el norte de Londres

    El Arsenal se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, algo que nunca había conseguido. Un 0-0 ordenado, aunque poco brillante, en el Emirates Stadium bastó para sellar el global 1-0 gracias al tanto de Kai Havertz en la ida. Sin gran lucidez ofensiva, los Gunners extendieron su sólido récord europeo: ocho partidos sin encajar en doce duelos continentales esta temporada.

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    Arteta rebosa orgullo

    Tras los recientes tropiezos en la liga, el entrenador del Arsenal quiso destacar la fortaleza de su plantilla y el carácter histórico del logro. Arteta reconoció la dificultad de compatibilizar las ambiciones europeas con un calendario nacional exigente, especialmente sin jugadores clave como Bukayo Saka y Martin Odegaard.

    Tras agradecer el esfuerzo del equipo bajo tanta presión, el español afirmó: «Al cien por cien. Esto supone un gran impulso para ganar la semifinal de la Liga de Campeones. Es extremadamente duro y sabemos lo que hemos hecho. Nos lo merecemos, nos lo merecemos plenamente, y lo vamos a disfrutar porque nos lo merecemos. Les di las gracias; sé el esfuerzo y la entrega que han puesto.

    Hay mucho trabajo detrás. Hemos logrado algo que nunca se había conseguido en 140 años de historia, y lo hemos hecho de forma especial, sin varios jugadores clave».

  • A pesar de un calendario complicado

    El resultado asegura que el Arsenal sea el único equipo de la Premier League en las fases finales. Sobre ser el último representante inglés, Arteta dijo: «Somos el único equipo inglés en la competición porque esta liga y este calendario te dejan hecho polvo. No somos perfectos y debemos mejorar, pero lo logrado por estos jugadores tiene mucho valor».

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Etihad se cierne sobre el equipo en plena crisis de lesiones.

    La histórica noche europea del Arsenal inyecta adrenalina de cara al duelo por el título del domingo contra el Manchester City en el Etihad. Con 70 puntos en lo más alto, una victoria ampliaría la ventaja de Arteta a nueve, pero las lesiones de Saka, Odegaard y ahora Madueke pueden frenar su impulso. Con Noni Madueke, Saka y Odegaard lesionados, el equipo afrontará un exigente calendario doméstico antes de la semifinal de Champions contra el Atlético en el Metropolitano.

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