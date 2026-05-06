El Bayern se vio sorprendido en los tres primeros minutos, cuando Ousmane Dembélé remató a puerta tras una magnífica carrera y un centro de Khvicha Kvaratskhelia, lo que dio una ventaja de dos goles a los visitantes. El Bayern intentó reaccionar, pero tuvo suerte de no encajar más goles gracias a una magnífica parada de Manuel Neuer que evitó el remate de cabeza de João Neves.

Antes del descanso, Musiala probó a Safonov con un disparo desde el área, y Tah cabeceó fuera en la última jugada de la primera parte.

Pese a la ventaja, el PSG siguió creando peligro y Neuer evitó dos disparos de Doué y otro de Kvaratskhelia. En el otro área, Luis Díaz exigió a Safonov con un disparo a su derecha, y aunque Kane recortó en el descuento, el local no mostró peligro real de remontada. Así, el PSG disputará la final ante el Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

GOAL puntúa a los jugadores del Bayern en el Allianz Arena...