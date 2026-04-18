Valoraciones de los jugadores del Inter Miami vs. Colorado Rapids: el impresionante gol de la victoria de Lionel Messi arruina la fiesta del 30.º aniversario del Colorado Rapids ante casi 76 000 espectadores

DENVER -- Los Colorado Rapids celebraban su 30.º aniversario. Lionel Messi, en su primera visita a Denver ante casi 76 000 espectadores, no defraudó.

El ocho veces Balón de Oro brilló en el Empower Field: marcó dos goles y dio una asistencia para llevar a los Herons a una victoria 3-2. Los Rapids, abajo 2-0 al descanso, reaccionaron con tantos de Rafa Navarro y Darren Yapi, pero no bastó.

Ante la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS, Messi abrió el marcador a los 17’ tras un penal sobre Yannick Bright, transformado con calma ante Zack Steffen. Luego robó un pase rival y asistió a Germán Berterame para el 3-0.

En la segunda parte, quizá por la altitud, los Rapids reaccionaron: Rafa Navarro superó a cinco defensas y batió a Dayne St. Clair. Seis minutos después, Darren Yapi aprovechó un espacio enorme para igualar. Sin embargo, Messi recordó por qué es considerado el mejor: recibió frente a cuatro defensas y, con un toque letal, batió a Atencio y a Lucas Herrington.

Fue un gran momento para el Inter Miami, que no había ganado en sus dos últimos partidos. Más aún para Guillermo Hoyos, ascendido a entrenador tras la repentina salida de Javier Mascherano a mitad de semana.





GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Empower Field...