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Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de los jugadores del Inter Miami frente a los New York Red Bulls: Germán Berterame por fin marca, pero Julian Hall castiga a los Herons

Player ratings
G. Berterame
L. Messi
Inter Miami CF
FEATURES
Inter Miami CF vs Nueva York Red Bulls
Nueva York Red Bulls
Major League Soccer

Berterame por fin marcó y el Inter Miami generó muchas ocasiones, pero errores defensivos le costaron el 2-2 ante los New York Red Bulls. Messi estuvo discreto, aunque los visitantes mostraron calidad ofensiva y merecieron el empate.

El Miami desperdició una ocasión tempranera cuando Messi cedió a Berterame, quien erró con la portería vacía. Luego, los Red Bulls golpearon: Hall se marchó por la banda, superó a su marcador y asistió a Ruvalcaba, quien batió al portero. 

Los Herons empataron en la última jugada del primer tiempo: centro de Rodrigo De Paul al segundo palo y remate de Mateo Silvetti al rincón inferior. 

Messi falló un mano a mano en el 47’, pero Berterame, tras girar dentro del área, anotó su primer gol en la MLS. 

Creyeron marcar el segundo a la hora de juego, pero Cade Cowell estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa al remate de Robert Voloder. Sin embargo, empataron: Hall se giró, regateó a su marcador y centró para que Adri Mehmeti rematara a puerta. 

Los visitantes buscaron el triunfo, pero Miami se mostró sólido atrás. Luis Suárez obligó a una gran parada a Ethan Horvath en el 90, y el empate terminó pareciendo justo. 

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (6/10):

    No pudo evitar ninguno de los dos goles de los Red Bulls. Por lo demás, tuvo una noche tranquila. 

    Ian Fray (8/10):

    Actuación arrolladora como lateral derecho: corrió la banda, generó ocasiones y debería haber sumado dos asistencias en los primeros 15 minutos. También fue sólido cuando pasó al lateral derecho de la defensa de tres. 

    Maxi Falcon (5/10):

    Totalmente errático. Realizó algunas entradas defensivas vitales en el último momento, pero se quedó lamentablemente fuera de posición en el gol de los Red Bulls.

    Micael (5/10):

    Perdió de vista a Hall en el primer gol de los Red Bulls. No pudo seguir su ritmo. Partido para olvidar. 

    Sergio Reguilón (4/10):

    Sufrió en la primera parte: superado en la banda y poco preciso en ataque. 

    • Anuncios
  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Mateo Silvetti (7/10):

    Activo al principio, luego discreto y finalmente marcó un golazo. 

    Yannick Bright (6/10):

    Cortó el juego, superó algunos rivales, pero le faltó la chispa creativa que Miami necesita en esa zona. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Recuperó el balón en la jugada previa al primer gol de Miami y generó ocasiones; su esfuerzo fue valioso. 

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Debería haber marcado en la primera parte, pero lo compensó con una asistencia magnífica. Rindió bien como centrocampista derecho y aún mejor cuando pasó al centro en la segunda parte.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Ataque

    German Berterame (6/10):

    Falló una ocasión clarísima en los primeros 10 minutos. Pasó unos 50 minutos sin hacer gran cosa. Marcó un gol bastante fortuito. A partir de ahí, desapareció. 

    Lionel Messi (7/10):

    Dejó en ridículo a algunos rivales, abrió espacios y asistió a Berterame en su gol. Obligó al portero a realizar una parada impresionante en los últimos minutos. Una noche de trabajo sólido, aunque no marcara ningún gol.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Daniel Pinter (7/10):

    Su entrada lo cambió todo: permitió a Miami pasar a una defensa de tres y aportó calidad por la banda. 

    Gonzalo Luján (6/10)

    Salió al campo para aportar seguridad defensiva, algo que realmente no consiguió. 

    Luis Suárez (N/A):

    Falló una ocasión a los pocos segundos de salir. Forzó una gran parada de Horvath en los últimos minutos. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Cambió el dibujo y dio la titularidad a Berterame en el centro del campo. El Miami jugó bien en la primera parte y mejor en la segunda, pero los errores defensivos le costaron caro. No es un mal resultado, pero el Miami aún debe responder a algunas preguntas. 

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