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Fernandez Sanchez Colwill Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores del Chelsea ante el Manchester City: Enzo Fernández decepcionó y los Blues perdieron la final de la FA Cup pese a su tenaz defensa en Wembley

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E. Fernandez
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Chelsea vs Manchester City

El Chelsea cayó 1-0 ante el Manchester City en la final del sábado y se quedó sin FA Cup, pese a su valiente actuación en Wembley. Un magnífico remate de Antoine Semenyo en el 72′ dio el título a los Citizens y rompió la resistencia blue.

En la primera parte, el Chelsea aguantó la presión del City y sobrevivió. A Erling Haaland le anularon un gol por fuera de juego y, poco antes del descanso, Robert Sánchez bloqueó su disparo.

Tras el descanso el guion se repitió: Semenyo cabeceó alto a los dos minutos y, poco después, Caicedo respondió con un testarazo que Rodri sacó bajo palos.

A los 70’, Semenyo recibió un pase atrás de Haaland y batió a Sánchez con un remate cruzado. Chelsea respondió al instante: Enzo Fernández lanzó una volea que superó el travesaño.

El partido se abrió, pero el Chelsea no creó ocasiones claras. Khusanov evitó un penal tras chocar con Hato y Sánchez desvió al poste un disparo de Nunes. Al final, el City celebró bajo los arcos.

En GOAL ya puntúan a los jugadores del Chelsea en Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    Realizó varias paradas importantes, pero no pudo hacer nada ante el remate con efecto de Semenyo.

    Malo Gusto (7/10):

    Contención efectiva ante Doku y Palmer; aportó en ataque, aunque sin precisión.

    Wesley Fofana (6/10):

    Al igual que Gusto, mostró gran lucha defensiva y realizó una excelente intercepción.

    Levi Colwill (7/10):

    Mejoró la salida de balón del Chelsea con pases precisos que rompían líneas.

    Jorrel Hato (6/10):

    Semenyo le superó en un salto y debió marcar, pero con el paso de los minutos se asentó y aportó en ambas áreas.

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  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Centro del campo

    Reece James (6/10):

    Tuvo suerte de no ser castigado tras perder el balón en zona peligrosa. Mantuvo el ritmo del partido sin problemas.

    Moisés Caicedo (7/10):

    Sufrió un golpe en el muslo al inicio, se recuperó y participó en la construcción de jugadas con pases precisos y en el empuje ofensivo del Chelsea. Realizó una gran intercepción.

    Enzo Fernández (5/10):

    Jugó con garra y recibió una tarjeta amarilla por una entrada dura. No pudo ejercer su influencia habitual, pero estuvo a punto de marcar con una volea.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Ataque

    Cole Palmer (6/10):

    Su primera labor fue defender ante la peligrosa banda izquierda del City, tarea que cumplió con diligencia. Menos acertado en ataque.

    Joao Pedro (6/10):

    Trabajó sin descanso pese a tener pocas ocasiones claras, bajó a buscar el balón y se desmarcó de los jugadores del City.

    Marc Cucurella (6/10):

    Jugó más adelantado, corrió mucho y complicó al City.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Suplentes y entrenador

    Pedro Neto (6/10):

    Puso en aprietos a Trafford poco después de salir al campo y se mostró peligroso.

    Liam Delap (5/10):

    Cabeceó por encima del larguero en su única ocasión y le costó entrar en el partido.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Salió en los últimos minutos sin lograr impacto.

    Calum McFarlane (6/10):

    Su plan funcionó un rato, pero en vez de marcar en su dominio, encajaron el gol decisivo y no supieron reaccionar.

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